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【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定　無明顯流動性風險

05/05/2022

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，為2000年以來最大幅度加息，並把聯邦基金利率目標區間上調到0.75厘至1厘。金管局總裁余偉文表示，美國聯儲局是次加息屬市場預期之內，是次加息不會影響本港貨幣金融穩定，而現時香港銀行體系總結餘逾3300億元，未見市場流動性有明顯風險。

 

（資料圖片）


資金流出速度較快 港息走向需視乎港元資金需求


　　他提及，當美息與港息逐漸拉闊息差，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，故港匯慢慢轉弱屬預期之內，當港元達7.85弱方兌換保證水平，局方便會買港元沽美元，繼而從銀行體系中吸取流動性，使港息便有上升壓力。


　　他強調，美國加息速度較上次加息周期快很多，資金流出港元或較上次快，而港息與美息一向有滯後，料是次滯後時間可能較上次短，但港息需視乎市場對港元的資金需求。


拆息會慢慢上調 籲市民小心管理利率風險


　　他指出，本港銀行的借貸存款利率，需視乎其資金成本結構等因素再作調整，本港不少住宅樓宇的按揭息率均以1個月期限的港元拆息作基礎，料港元拆息或慢慢上調，呼籲有意使用按揭置業的市民需管理相關的利率風險。銀行在審批按揭時對貸款人有不同的批核要求，認為本港貸款人的韌性較強，還款能力頗高。


　　他補充，聯繫匯率制度一直行之有效，本港擁有龐大的外匯基金，金融體系底子厚，銀行體系穩健，有信心及有能力維持聯匯暢順運作。


撰文：經濟通採訪組

 

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