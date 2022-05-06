【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫

隔晚美股繼續受加息因素影響而急瀉，其中道指跌逾千點，納指瀉逾600點，連帶加密貨幣市場一同回吐，其中比特幣曾跌一成至36000美元水平，以太幣亦跌至2750美元關口；其他主要流加密貨幣方面，ADA、AVAX 和 AXS 分別下跌 10%、11% 和 12%。



Oanda Americas高級市場分析師Edward Moya表示，早前美股短暫反彈，導致加密貨幣及所有風險資產飆升，但投資者開始對全球經濟復甦產生懷疑，而鮑威爾突然言論「溫和」使人覺得他仍未預備好對抗通脹。他認為比特幣於33000美元是重要支持位，但由於近期市況波動，比特幣跌至該關口亦不需驚訝。



據經濟通據數顯示，比特幣現報36378.46(美元．下同)，跌0.48%(24小時比較．下同)；以太幣現報2732.31元，跌0.57%；艾達幣報0.7849元，跌0.82%；瑞波幣報0.5997元，升0.27%。



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