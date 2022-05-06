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《午市前瞻》專家料港股下試19600 抗跌基建股較水泥股值博

06/05/2022

　　恒生指數半日收報20051，跌741點或3.57%，主板成交634.21億元。恒生中國企業指數報6827，跌289點或4.07%。恒生科技指數報4044，跌214點或5.03%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報349.8元，跌16.6元或4.53%，成交43.37億元；美團收報156.1元，跌8.6元或5.22%，成交34.97億元；阿里巴巴-SW收報90.45元，跌6.25元或6.46%，成交22.78億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

 

(中鐵建官網截圖)

 

張智威：美股弱勢，港股短期要試19600

　　受美股急劇回吐拖累，港股裂口低開後頹勢未改，上午跌幅一度擴大至超過700點，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》坦言，美股回落才是正常，日前因美國聯儲局為加息上限「封頂」，暗示短期內傾向維持每次加息半厘，釋除市場憂慮，造就道指逾900點升幅。但其後市場意識到聯儲局收手乃因經濟數據不佳，故現時調頭向下才算合理。


　　張智威指美股弱勢，港股亦會「無運行」，因美國資金急需「班師回朝」以應付各類諸如當地孖展等狀況，港股資金流萎縮會令港股轉弱。故他認為恒指短期內將再次失守20000點，下試保力加通道底19600。


中鐵建PE勝同行，中長線有望跑贏大市


　　市場憧憬內地刺激經濟，近期接連部署基建股，張智威指現時市場風險胃納大不如前，呼籲投資者基本面先行，不宜再吼未有盈利如B仔股等股份。他指，想要逆市求勝，選股須符合國策，市盈率低及息口高者更理想。他指基建股便符合上述三大要素，薦買中鐵建(01186)，指其市盈率更勝同行，息率亦偏高，現價可吼入作中長線部署，上望5.5元水平，有望於本年內跑贏大市。


　　張智威補充，基建股與水泥股同屬基建範疇，後者較受樓市興旺程度影響，如中央鼓勵樓市發展才會更有利水泥股。但現時內地房地產市場債務泥足深陷，水泥股前景與房企息息相關下，基建股相對較水泥股穩陣。

 

中鐵建股價半日回吐3%，暫仍守穩10天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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