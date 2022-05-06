《嚟緊炒D乜》百威亞太業務分散 有望搶先捉緊復甦增長潛力

兩大啤酒股近期先後公布本年首份成績表，青啤(00168)受內地抗疫措施影響，首季純利按年僅升一成，緊接百威亞太(01876)於本周四(5日)公布業績，同樣受內地封控措施拖累銷量，但百威首季純利按年增29.61%至3.02億美元，每股盈利增29.55%至2.3美仙，牌面上百威先勝一籌。





(百威產品宣傳片截圖)



受惠韓國疫後復甦 銷量勝專注中國同行



百威於業績多次提到，中國市場自3月起受封控措施影響銷量，但受惠於韓國疫後復甦帶來的強勁增長，抵銷中國市場的衰退。中共中央政治局常務委員會會議間提到，中國要「毫不動搖堅持動態清零方針」，意味雷厲風行的抗疫措施仍會維持一段時間。今季啤酒股業績的盈利倒退，正正反映封城措施對經濟以及零售業的實際損害。



4月份財新中國綜合PMI已降至37.2，反映市場對經濟前景進一步看淡。中國堅持「動態清零」，彼時亞洲區其他國家改為「與病毒共存」，換取經濟復甦。百威業績提到，自韓國政府轉為「與病毒共存」，首季於韓國市場錄得中個位數銷量增長，以及雙位數的收入增長。百威首季之所以跑贏同業，正正因為有非中國地區的亞太業務支持，這點亦正是百威比專注中國業務的潤啤(00291)及青啤於「疫境」中獲勝的要素。



對中國需求前景有信心 敢於疫市加價



集團聯席主席兼首席執行官楊克發表業績後提到，繼去年末季上調產品價格後，今年3至4月再上調中國市場的產品售價，增幅為中單位數。加價行動反映百威對中國市場需求的信心，楊克看好個別城市解除封控後，需求將會恢復，長遠更看好中國中產人口上升，有利集團持續高端化目標。集團敢於疫市加價，亦有賴今年首季銷售增長帶來底氣，於個別城市解封前先加價，將能領先同業搶先捕捉解封後帶來的消費力。



現時百威股價於19元以上有支持，而百威每手交易股數亦較青啤及潤啤為少，部署上能較為靈活，建議19至19.5元水平吸納作中長線部署，料第二季及第三季將有望反映亞太地區疫後復甦的增長潛力，初步目標22元，若第二季能維持現行增長趨勢將可上試25元。

百威亞太今日(6日)跌7.62%收報19.4元，料於19元有支持。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：王嘉恒

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