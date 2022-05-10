【陶觀天下】美聯儲強勢加息 英央行輕手出招

美國聯邦儲備委員會4日宣布加息50個基點，創下美聯儲2000年以來單次加息最大幅度，體現出美聯儲收緊貨幣政策的緊迫性。美聯儲在加息、縮表上「快步走」，10年期國債利率升至3%以上，會否導致美國經濟衰退風險上升？同時衝擊全球金融市場並加劇新興市場壓力？美國政府對匯率的態度回歸到強美元立場，美元的升勢可持續多久？英倫銀行決定加息0.25厘至1厘水平，已連續4次調高利率。能源價格高企下，英國未來經濟會否出現負增長？陶博對此又有哪些觀點？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。



由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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