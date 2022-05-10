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【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元

10/05/2022

　　美國債息持續高企，通脹壓力持續，市場繼續消化加息周期，隔晚美股道指再跌逾600點，目前亞洲股市普遍低開低走，加密貨幣無可避免地大幅回吐，比特幣於周末狂瀉，目前企逾三萬美元，市場分析指該關口為「重要支持位」，以太幣目前跌至2200美元水平。


　　Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，最近的加密貨幣下滑主要是技術性主導，而不是加密貨幣的基本面，預計看跌勢頭可能會使比特幣達到28500美元的水平，但要恢復到歷史高位還需要很長時間。相信當華爾街的血洗結束時，比特幣將開始企穩，目前許多投資者仍處於恐慌性拋售模式。


　　另外，算法穩定幣 TerraUSD（UST）自上周六（7 日）開始與美元匯率脫鉤，同樣惹起市場一片恐慌，目前UST跌兩成五至0.744美元，其姊妹幣LUNA亦跌五成至36.51美元。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30659.64(美元．下同)，升1.94%(24小時比較．下同)；以太幣現報2278.25元，升2.21%；艾達幣報0.6182元，升2.61%；瑞波幣報0.4983元，升2.28%。
　
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