《午市前瞻》專家料油價勢將回落，但未必對油股不利，籲買中石油

恒生指數半日收報19436，跌565點或2.83%，主板成交842.58億元。恒生中國企業指數報6585，跌224點或3.29%。恒生科技指數報3846，跌189點或4.7%。





曾永堅：初步支持為19000，須觀望美股



今早恒指跟隨外圍低開701點，上午稍為收窄跌幅。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指今日跌勢較美股溫和，主要受惠低估值優勢，加上市場憧憬內地穩控疫情後將大刀闊斧刺激經濟，故今日A股表現較好，支撐港股表現。



曾永堅指恒指初步支持為19000心理關口，後市須要觀望美股會否再顯著下跌，因美股升浪已維持多年，加上聯儲局縮表將令資金班資回朝，須觀望股市資金流情況。他估計，此一情況下將不利美國估值甚高的股份以至股市。



油價回落令油股減少交稅



因沙地阿拉伯主動下調6月份亞洲與歐洲地區的原油售價，隔晚國際油價回落約6%。曾永堅指市場認為沙地降油價將有後續反應，預期將持續不利油價。他同時再次提到，聯儲局縮表將促使資金由風險資產流出，故早前受過份炒作而高估值的資產將面臨較大沽壓，推斷油價將會明顯回落。



但對於三桶油表現，曾永堅指出油價回落未必對油股不利，因油價高企使油企利潤增加，與此同時所交暴利稅亦會增加，若油價回落至每桶65至90美元，將提供更大純利空間予油股，故他仍看好三桶油後市。他指，上游原油價格下降，亦會有利下游業務較多的中石化(00386)及中石油(00857)，其中建議中石油於3.6至3.7元附近可作中長線吸納，目標上望4.6元。但他提醒，三桶油作仍受中國自身原油需求所影響，或會影響資金吸納能力。

撰文：經濟通市場組

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