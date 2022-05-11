《午市前瞻》港股反彈目標20700 理想反彈95元先食胡

恒生指數半日收報19971，升337點或1.72%，主板成交660.33億元。恒生中國企業指數報6818，升160點或2.41%。恒生科技指數報4087，升181點或4.64%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報164.2元，升12.4元或8.17%，成交39.47億元；騰訊控股收報356.2元，升15元或4.4%，成交34.84億元；阿里巴巴-SW收報86.95元，升0.95元或1.1%，成交25.33億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(理想汽車官網截圖)

葉尚志: 內地通脹回升紓緩通縮憂慮



恒指今天低開121點報19511，之後內地公布的CPI升幅大於預期，恒指一度回升逾300點。第一上海證首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場擔憂內地因疫情防控措施，令居民消費意欲下降而導致通縮，如今CPI漲幅大於預期，紓緩了市場的憂慮，帶動港股回升。他又指，近日北水在兩萬點水平較之前積極入市，近日淨流入金額增加，反映長線資金開始在低位部署。

不過，葉尚志指出，港股本周能否繼續有上升動力，要視乎美國即將公布的CPI數據，以及美股跌勢會否轉趨穩定。若然外圍市況好轉，港股有望反彈至20天線20700點水平。



比亞迪抗跌力強，目標位280元



理想(02015)首季虧損按年收窄至1087萬元人民幣，更預期第二季收入總額增長最多39.8%。股價高開1.32%後升幅擴大，最多升逾一成。葉尚志表示，理想首季的業績合符預期，惟內地疫情仍未受控，為供應鏈方面帶來不確定性，即使公司對於第二季收入有可觀增長，實際營收仍要觀察。他續指，今天理想跌後反彈，不建議無貨的投資者高追；有貨的投資者可於95元先食胡，80元作止蝕。



至於另一新能源車公司比亞迪(01211)早前有傳長沙車廠因污染問題，令部分產線暫停，股價兩日內跌逾11%，惟今天跟隨大市反彈，曾升逾一成。葉尚志表示，即使內地的疫情持續，比亞迪4月銷量維持強勁，反映公司供應鏈不受太大影響，相信今次長沙車廠的事件可控，對公司銷量長期影響不大。他又指，比亞迪抗跌力較強，4月份累積升逾5%，升幅更跑贏恒指，目前股價處整固階段，估計能向上突破的機會較大，未有貨的投資者可於現價買入，目標位留意280元，跌穿180元就止蝕。

理想汽車首季虧損大幅收窄刺激股價急升。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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