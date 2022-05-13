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《午市前瞻》專家料港股今年難跌亦難升，京東科技仍有望上市

13/05/2022

　　恒生指數半日收報19767，升387點或2%，主板成交628.48億元。恒生中國企業指數報6748，升153點或2.33%。恒生科技指數報4015，升150點或3.9%。


張智威：科技股有彈幅無升幅

　　隔晚美國「鴿派」鮑威爾成功連任聯儲局主席，此後再度安撫市場指未來兩次議息每次加息半厘是合適的，美股靠穩。港股今早跟升，上午曾反彈逾400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計本年全年港股都會反反覆覆，3月中低位18200點已可確認見底，短期亦較難跌穿19000點，但上望至兩萬點以上阻力亦有。他指，短期加息預期下美股難有較好表現，唯有寄望中國刺激經濟措施能夠帶動股市表現。


　　科技跌後獲撈底，為今早升市最大動力，但張智威預期科技股維持「有反彈、無升幅」，即使憧憬中央為谷GDP而鬆綁監管，但中美角力牽扯中概股，再加上自身盈利收窄，前景堪憂。另外日前傳出京東(09618)旗下金融科技公司京東科技未獲中證監批准而須押後來港上市，張智威預期京東科技仍有望於第三季或今年內上市，但中央對金融科技公司監管仍然手緊，上市能短線沖喜大市，中長線無以為繼。

 

撰文：經濟通市場組

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