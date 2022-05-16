密密回購兼大行看好盈利前景 匯控渣打股價硬淨

近期港股波動劇烈且跌多升少，有更多人留意傳統板塊股份，其中本港銀行股受惠英美步入加息周期，料盈利能力將持續改善，其中匯控(00005)及渣打集團(02888)都回購不斷撐起股價，雖然匯控分拆亞洲業務料無望，但在大行看好港銀盈利增長下，近兩日匯控及渣打都持續造好。

(資料圖片)

匯控港英兩地密密回購 渣打再斥1.1億元倫敦回購

匯控今個月初公布，即日(5月4日)至8月31日斥資最多10億美元回購普通股，除繼續於英國倫敦證交所購入外，亦會於香港聯交所回購。匯控隨即密密回購，上周五(13日)在英國回購160萬股，總值796.5萬英鎊(約7656.3萬港元)，同日在香港聯交所回購14.96萬股，總值710.96萬港元。上周四(12日)則在英國回購160萬股，總值772.9萬英鎊(約7400.67萬港元)，在香港回購14.72萬股，總值695.61萬港元。至今共回購約1195萬股。



另渣打集團於今年2月宣布展開最多7.5億美元回購股份計劃，此後亦持續不斷回購，上周五就在倫敦回購約199.69萬股，總值約1155.52萬英鎊(約1.11億港元)，上周四則回購194.9萬股，總值約1091.23萬英鎊(約1.04億港元)，回購股份將予註銷。至今總計回購約1.06億股。

英美加息利銀行股改善淨息差 惟英倫銀行警告經濟正收縮

此外，今個月美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率目標區間上調到0.75至1厘，主席鮑威爾表示接下來兩次會議各加息0.5厘是普遍共識。利率期貨則顯示，今年底聯邦基金利率上調至3厘或以上的機率近百分百。美國進入加息周期已不可逆轉，料資金會轉投傳統板塊，其中銀行業受惠淨息差改善，成最大受惠者。惟由於香港銀行同業拆息(HIBOR)一般滯後美息約兩季時間，故美國此次加息影響可能要到第四季才顯現，但幾可肯定銀行股盈利和估值都將上升。

不過，英倫銀行議息，將基準利率由0.75%上調至1%的同時，亦警告經濟在雙位數通脹壓力下正在走向收縮。雖然預計英國將可以避免技術性衰退，但由於生活成本危機的影響，今年最後一個季度經濟產出將下降近1%，到2023年，全年GDP料將萎縮0.25%。若經濟差，銀行業或多或少也會受影響。

傳匯控以花費大耗時長等為由反對分拆亞洲業務

另方面，據英國《金融時報》引述消息報道，匯控將警告最大股東中國平安(02318)要求集團分拆業務的提議是一項代價高昂且耗時可能長達數年的操作，還可能嚇跑大客戶。匯控高層將警告分拆可能需要重新發行數十億美元的債券，需要獲得許多地區的監管審批，可能要耗時兩三年才能完成，導致管理層分心，另將對匯控與依賴其全球網絡匯款的跨國客戶的關係構成威脅。匯控將以分拆破壞而非創造價值為由反對。



《彭博》早前報道平保正力推匯控分拆亞洲子公司後，匯控高層已開始進行內部評估，並已聘請高盛協助。最新據《路透》引述消息人士表示，匯控已聘請投資銀行Robey Warshaw與匯控高管一起評估令匯豐保持全球性銀行地位的戰略。

高盛看好港銀盈利增長 籲買入匯控渣打中銀香港

另高盛近日發表研究報告指，其美國經濟學家留意到出現衰退的風險上升，但這並非不可避免，另雖料貸款需求疲軟、信貸費用上升和市場相關收入下降可能令銀行盈利受壓，而現時本港銀行股價有約20%的衰退風險概率，但仍看好本港銀行表現，亦認為港銀估值吸引，予匯控、渣打及中銀香港(02388)「買入」評級，目標價分別為65元、78元及40元。



高盛預計港銀於2023至24年將平均每年錄得約20%每股盈利增長，今年將恢復正增長，而今年首季的表現顯示淨息差擴闊較預期中高，並認為由於港銀同業資金流動性仍然存在，而港元利率落後於美元利率，未來將帶來更多收益。

摩通：料渣打今年再加碼回購 予目標價70元

摩根大通則指，本地新冠肺炎第五波疫情緩和，配合加息及經濟復甦，料未來數季銀行股業績均見改善，重申對行業未來12至18個月的正面看法。而港銀今年首季業績勝預期，當中以中銀香港及渣打較佳，重申兩股「增持」評級，目標價分別看35.4元及70元。匯控資本及派息均令市場失望，惟目標價仍看71元，評級「增持」。值得一提，摩通早前又料渣打今年次季將會額外回購5億美元，並於第四季再回購5億美元(早前預測為2.5億美元)。

匯控今日(16日)升0.31%收報47.9元，成交5.25億元；渣打升0.45%報55.8元，成交3572萬元。中銀香港則跌1.01%報29.4元，恒生(00011)跌0.5%報138.6元，東亞(00023)升0.36%報11.28元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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