【成敗也摩通】科技股急升 摩通也轉軚 至緊跟得快？

摩通曾於3月時發表研報大削多隻科技股目標價及評級，惟事隔只兩個月卻承認該報告因編輯失誤出錯，現更大肆唱好科技股，上調多隻股份評級及目標價，令一眾科技股今日(17日)急升，惟京東(09618)及騰訊(00700)將分別於今日及明日(18日)公布季績，馬化騰亦於績前指騰訊收入及利潤增速放緩，要藉此轉型，看來是否於績前追入要三思。

(截自騰訊網頁媒體資料庫)

摩通：行業不確定性降 可增持騰訊美團網易阿里

摩通最新發表研報指，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長期基本面前景後，認為近期在國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，互聯網行業的不確定性有所減弱，科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及目標價，其中騰訊、美團(03690)、網易(09999)、阿里巴巴(09988)的評級都由「減持」上調至「增持」，目標價也分別大幅上調至470元、220元、185元及130元；京東和嗶哩嗶哩(09626)的評級則由「減持」上調至「中性」，目標價升至235元和147元。摩通預計，首批跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告將會落後一兩個季度才反彈。看好股份依次為美團、網易、騰訊、快手(01024)、阿里巴巴及拼多多。



摩通曾在3月發表研報，直指中國互聯網板塊在6至12個月內「不可投資」，並下調多隻科網股目標價及評級。研報在市場引起很大震盪，亦令科技股遭拋售。不過，時隔近兩個月，外電引述知情人士透露該報告本應「不見天日」，摩通經調查後指編輯方面出現錯誤。

大和重申對行業正面評級 美團阿里分別遭富瑞中金降目標價



大和則指，由於難以預測中國疫情的能見度，預計許多互聯網公司將繼續面臨壓力，尤其是在電子商務、本地服務和廣告等領域，但中國互聯網行業的主要股價驅動因素更多在於政策方面，而不是公司基本面，如果政策環境有所改善，可能會看到關鍵風險因素得到解決，這將導致該行業出現短期反彈，重申對行業正面評級，偏好騰訊、網易及美團，分別予目標價525元、140元及300元，電商方面則偏好京東，目標價295元。

另富瑞預期美團第一季將在不同細分市場上步入正軌，由於美團強大的執行力和技術實力，為消費者、商家和騎手創造的價值中將脫穎而出，維持「買入」評級，惟目標價由346元下調7.2%至321元。中金公司指，3月以來內地疫情及防控升級對物流履約、供應鏈和消費者端都造成較大衝擊，預計阿里4月銷售額將按年下跌。由於核心電商和雲計算估值中樞下移，將阿里目標價下調11%至143元，維持「優於大市」評級。





馬化騰：騰訊收入利潤增速放緩 可藉此轉型創造更高質發展

另方面，騰訊將於明日(18日)公布季績，市場預測首季非通用會計準則淨利潤約為266.84億元人民幣，按年倒退19.4%。主席馬化騰昨日(16日)發布《騰訊可持續社會價值報告》，提到騰訊正面臨挑戰及發展並存的新階段，一方面收入與利潤增速放緩，另一方面騰訊亦可藉此轉型，去創造更高質量發展。轉型方向是「可持續社會價值」，即更加聚焦以用戶價值、科技創新及社會責任為中心，更加堅守科技向善的願景，為國家與時代創造更大價值，惟參與社會議題方面急不得，因屬陌生領域需摸著石頭過河。

此外，國務院辦公廳上周發布關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知，特別提出要設置好「紅燈」、「綠燈」，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。另官媒《人民政協報》最新報道，全國政協把「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一，並於今日通過專題協商會形式進行協商建言，據報會議將討論數字安全等議題。

黃瑋傑：騰訊京東績前不宜買入 美團待回至163元可吼



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊所謂趁機轉型未見具體細節，馬化騰自己也在摸索中，結果難料，而其他科技股也同樣面對高增長明顯放慢。由於監管要求更重視社會責任，或要犧牲部分盈利；料騰訊除增值服務及網絡廣告收入下跌，金融科技方面亦要與阿里競爭，券商一般也料其首季盈利增長放慢，收入甚或錄得倒退，業績亮點不多，故不建議績前部署騰訊，他指，績後市場有了看法後，升勢或跌勢恐會持續一段時間，而績前股價料會受制50天線368元阻力，385至390元為另一阻力區。

另黃瑋傑指，京東首季收入增速料會放慢，經調整利潤受疫情影響跌約三成，同樣應等出了業績後再作部署，10及20天線217元料成反彈阻力。至於美團，近期走勢偏強，不過升至5月初高位178元或遇阻，可待回落至10天線163元才買入。阿里則要重上10天線89元，以及RSI重上50以上，才可扭轉下跌旗形淡勢。

科技股今日全線上升，其中阿里、京東和嗶哩嗶哩半日都升逾半成，騰訊亦升逾3%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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