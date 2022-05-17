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【QQ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？績前眼看手勿動？

17/05/2022

　　騰訊(00700)將於明天（18日）公布首季業績，受累內地疫情嚴峻及監管政策，市場對業績看法悲觀。在公布業績前夕，集團發布《可持續社會價值報告》。主席馬化騰指出，集團面臨收入及利潤增速放緩，惟相信可轉型創造高質量發展，這番言論為騰訊未來發展方向帶來啟示？


聚焦創造高質量發展，轉型道路漫長且崎嶇？

　　馬化騰在《報告》提出，騰訊正面臨挑戰與發展並存的新階段，一方面收入與利潤增速放緩，另一方面，可藉此作出調整，創造高質量發展，更聚焦用戶價值、科技創新及社會責任為，堅守科技向善的願景，讓企業為國家與時代創造更大的價值。


　　雖然馬化騰在文章沒有明確指出轉型方案，但市場普遍認為，主業務增值服務旗下的網遊業務被中央嚴厲監管，成為集團增速放緩的主因。集團未來的發展方向或放在金融科技及企業服務、網絡廣告業務上，以降低政策風險。


　　不過，輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，金融科技業務競爭大，騰訊須與阿里巴巴(09988)旗下阿里雲競爭；加上，金融企業服務亦有監管政策的不確定性。網絡廣告業務則受到內地疫情及經濟前景影響，相信騰訊轉型非易事，料其收入及盈利增長放緩的情況仍會持續。

 

增值業務為騰訊的主要收入來源，去年全年佔比52%。(《開市Good Morning》截圖)


馬化騰：參與社會議題急不得！

　　除了集團發展方向，馬化騰亦大談騰訊參與社會議題的看法。他強調，參與社會議題往往「急不得」，且屬於陌生領域，須摸著石頭過河，未來將以長期主義的決心推動社會共創，創造可持續社會價值。


　　國家主席習近平在最新一期的《求是》雜誌提及，支持有意願、有能力的企業積極參與公益慈善事業，但同時不能搞道德綁架式「逼捐」。由此可見，馬化騰的立場符合中央政策方針，在發展業務同時兼顧社會責任。

 

馬化騰指出，騰訊面臨挑戰與發展並存新階段。(《開市Good Morning》截圖)


市場看淡首季業績，摩通重新看好科技股

　　騰訊明天收市後公布首季業績，市場看法偏淡，預料首季或連續第三季錄得盈利倒退，經調整盈利按年跌19％，至268億元人民幣；收入僅按年升4.3％，至1411億元人民幣，再創上市以來最慢季度增速。不過，內地4月復批遊戲版號且疫情逐步受控，市場焦點落在管理層對業務前景的看法，以及提升盈利能力的方針。


　　即使騰訊業績不被看好且業務前景陰霾重重，但仍獲大行重新看好。早前看淡中概科技股的摩根大通上日（16日）一改立場，指互聯網行業的不確定性有所減弱，科技股進入第二階段的投資進程，並上調多隻股份的評級及目標價。當中，騰訊獲上調評級，由「減持」升至「增持」，並大幅提升目標價77％至470元。

黃瑋傑：績前宜觀望，短期受制50天線

　　騰訊無懼馬化騰直指收入及盈利增長放緩，日中曾漲逾4％，高見364.6元。不過，黃師傅不建議投資者在業績前部署，若業績令市場失望，估值或有被下調空間，股價跌勢將持續一段時間。相反，待業績出爐後，根據市場氣氛、大行分析等才判斷買賣策略更上算，至少可以買得安心！況且，他預料騰訊短期股價將受制於50天線（約367元），現價水位不多。若績後股價能突破向上，下一個阻力位為380至390元，而上月底的前高位為388元。


　　另外，北水對騰訊的部署亦值得關注，騰訊昨日被北水轉買為沽，錄得逾3億元淨賣出，終止連續四個交易日的淨買入趨勢。投資者須觀察北水在今、明兩日是否持續沽貨，或對部署策略有啟示。

 

 撰文：經濟通通訊社記者羅鈞鴻

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

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