  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起

17/05/2022

　　港府今日(17日)宣布如期於本周四(19日)放寬第二階段的社交距離措施，堂食延長至午夜12時，酒吧、夜店等亦可重開，加上消費券及保就業計劃，本地零售餐飲股應可受惠，但或因本港和內地恢復通關無期，今日對相關股份股價刺激有限，僅周大福(01929)、周生生(00116)及利福(01212)可升2至3%，其他則微升甚或錄跌幅。

 

(資料圖片)

 

堂食延長至午夜12時　惟第三階段疫苗通行證本月底實施

 

    行政長官林鄭月娥表示，由於現時疫情平穩，風險可控，因此將如期於本周四放寬下一階段的社交距離措施，當中包括重開其他表列處所包括酒吧、卡拉OK、麻將館、夜店和郵輪，其中酒吧可營業至凌晨2時，最多4人一枱，但顧客人數上限為處所容納量上限的75%。食肆的堂食結束時間則由目前晚上10時延長至午夜12時，同枱人數上限維持每枱8人，惟宴會人數上限由20人增至120人。戲院最多容納人數，由容量的5成增至8成半，觀眾可以在場內飲食。另亦放寬室內體育場所，以及符合換氣量的健身中心運動時可豁免佩戴口罩。不過，她指現時疫情正處於膠著狀態，呼籲市民不要掉以輕心。

 

中小企4月營業指數上升　零售飲食業尤佳

 

　　另方面，政府統計處近日公布，中小企業務收益的現時動向指數從今年3月在收縮區域的31.7顯著上升至4月的48.3，而未來一個月(即今年5月)的業務收益展望動向指數為53.4。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在4月均較上月上升，特別是零售業(從21.2上升至53.1)及飲食業(從25.0上升至56.7)。


　政府發言人表示，受惠於本地疫情緩和、社交距離措施逐步放寬和新一輪消費券計劃，所有行業的中小企營商氣氛於4月均見明顯改善，尤其是零售及飲食業。整體就業情況亦略為改善。中小企對未來一個月業務情況的看法也轉好。第一期消費券已在上月初發放，第二階段則於今年年中，與新登記合資格市民的消費券一併分期發放，同時新增兩間電子支付工具營辦商。


受惠保就業計劃　大快活佐丹奴等大派高息

 

　　另外，港府在防疫抗疫基金下推出新一輪「保就業計劃」，向僱主提供為期3個月(2022年5月、6月和7月)的工資補貼，當局預計相關補貼的資助額約390億元。過去兩年港府推出多輪保就業計劃，不少本地餐飲、零售股業績因而受惠，並可大派高息，其中快餐連鎖店大快活(00052)截至去年9月底止中期純利雖按年跌19.2%，中期息派25仙，較上年同期少16%，但TTM息率仍近6厘。經營中式食肆的稻香控股(00573)去年營業額28.36億元，按年升18.7%，虧損收窄至2123.2萬元，派末期息3仙，全年派息6仙，按年增加一倍，息率接近7厘。


　　經營美容院的奧思集團(01611)，截至去年9月底止財政年度業績，收入8.3億元，按年增加56.2%；純利1.7億元，按年大增514%；派末期息16.5仙，全年共派0.22元，按年大增2.6倍，息率接近17厘。時裝零售股佐丹奴(00709)截至去年底止全年業績扭虧為盈，錄得淨利潤1.9億元；派末期息每股0.1元，全年派息0.165元，按年大增65%，息率高達10厘。

 

林鄭月娥：要向內地確認是否仍要本土零感染才可通關

 

　　至於本港和內地何時可以恢復正常通關，行政長官林鄭月娥上周二(10日)指，去年9月當港府與內地商討通關問題時，期間香港約有4個月沒有出現本土感染個案，而當時內地提出的一個通關先決條件，是香港保持本土零感染一段時間，現時無論是她任內或是新一屆政府，要恢復通關，都要先向內地有關部門確認該通關先決條件是否仍然適用。食物及衛生局局長陳肇始於上周五(13日)出席立法會會議時則稱，通關條件須與內地商討，並非香港單方面可決定。

 

      本地餐飲股今日個別發展，大快活升1%收報14.2元，大家樂(00341)升0.16%報12.22元，敘福樓(01978)無升跌報1.07元，譚仔國際(02217)跌1.44%報2.74元，太興(06811)升0.88%報1.15元。至於零售股，莎莎國際(00178)升1.45%報1.4元，佐丹奴跌0.61%報1.64元，周大福升3.13%報13.18元，周生生升2.18%報8.43元，利福升2.33%報3.52元，國際家居零售(01373)升1.41%報2.87元。另商場收租股方面，領展(00823)升0.51%報68.75元，置富產業信託(00778)升0.44%報6.84元，九置(01997)升0.13%報38.1元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


 

 

其他餐飲股相關新聞：

【新冠肺炎】東涌譚仔雲南米線３人確診，御善私房菜再多９人感染
《外資精點》大和重申譚仔國際「買入」評級，目標價４元
【新冠肺炎】林鄭：第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜１２時
【新冠疫苗】港大專家建議豁免六十歲以下成人用疫苗通行證
【新冠肺炎】港大教授高本恩：本港已進入第六波疫情

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

170.600

異動股

00175

吉利汽車

13.480

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.200
  • 00175 吉利汽車
  • 13.440
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 02333 長城汽車
  • 12.620
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 206.400
股份推介
  • 00732 信利國際
  • 2.140
  • 目標︰$2.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 60.700
  • 目標︰$64.50
  • 00008 電訊盈科
  • 4.280
  • 目標︰$4.84
  • 01999 敏華控股
  • 7.490
  • 目標︰$7.80
  • 00823 領展房產基金
  • 68.250
  • 目標︰$72.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 364.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 00388 香港交易所
  • 337.600
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.060
  • 00001 長和
  • 55.650
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 77.800
  • 目標︰$84.00
  • 06988 樂享集團
  • 3.070
  • 目標︰$3.30
  • 00175 吉利汽車
  • 13.440
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2022 08:52  《駐京專電》劉鶴:支持平台民營經濟發展、數字企業在國內外上市

18/05/2022 08:40  《中國要聞》傳汽車下鄉政策6月初出台，鼓勵15萬元以內車型

18/05/2022 08:15  京東集團(09618)首季盈轉虧近30億人幣，收入增18%

18/05/2022 08:04  新創建(0659)斥最多逾23億元回購股份，現價低於內在價值

18/05/2022 07:50  《華爾街內望》美國4月零售穩步上升，減緩衰退疑慮美股回升

18/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒２億人幣，買美團沽小米

18/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】四行調京東目標價，獨摩通調升看２３５元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
人氣文章

新聞>香港政情

【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
人氣文章

新聞>財經熱話

社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

攜日籍嬌妻返港 吳業坤︰好快同大家見面
人氣文章

健康解「迷」

前列腺癌10年新症升逾7成！留意6個尿道病徵，別誤當是前列腺增生！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】能源制裁「照妖鏡」　歐洲處境愈見尷尬
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

面膜控注意！新登場澳洲gelee純素面膜，小瓶包裝小批生產，新鮮！款式多兼質地好
人氣文章

港女講男．妮洛

伴侶想你原地踏步不進步、怕配不上你？為男友放棄更好的前途，是有多儍？
人氣文章

Travel & Dining

Last Call！編輯精選母親節套餐：精緻巴黎時令菜、維港靚景清新澳洲海鮮、摩登英式中菜、極致A5和牛盛宴，媽媽無投訴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試｜半數嬰兒零食屬「糖衣陷阱」？人氣小饅頭、乳酪粒最多糖？哪些暗暗含鈉？即睇無糖、低糖零食清單！
人氣文章
提子、藍莓有一層白色粉膜，食唔食得？買回家應否立即清洗？聽營養師點講！
人氣文章
生蛇痛過生仔？嚴重可損視力、易中風？年過50歲、患長期病屬高危
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 10:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 10:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 10:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2022 09:43
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
財經熱話18/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
香港政情17/05/2022
【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
財經熱話17/05/2022
社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
中國故事17/05/2022
《神州經脈》政協召集科企開會　中國持美債四連降　滬指衝三千一
專訪17/05/2022
【專訪】陶冬：意大利勢力崛起，德拉吉「不惜代價」與俄脫勾（有片）
財經熱話17/05/2022
【QQ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？績前眼看手勿動？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金