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【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣

18/05/2022

　　加密貨幣幣價普遍企穩，目前比特幣升至三萬美元關口之上，比特幣亦略見支持，ALGO 和 MATIC 的漲幅均超過 7%。 SOL、CRO 和 ADA 從午盤下跌中恢復，上漲約 4%。Yield App首席執行官兼創始人Tim Frost分係指，UST崩盤事件意味著加密貨幣市場牛市結束，而且面臨著一個長期且痛苦得熊市，預計短期內都不會大幅攀升。

 


　　Tim Frost補充，UST無法承受擠提的問題，所以其他協議應該從UST這次災難中吸取教訓，並利用此教訓來開發下一代的金融產品，當下一次牛市來臨時則將會成就新世界的金融體系。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30555.15(美元．下同)，升0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報2096.38元，升0.27%；艾達幣報0.5786元，升0.17%；瑞波幣報0.4396元，升0.36%。
　
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