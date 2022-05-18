【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣

加密貨幣幣價普遍企穩，目前比特幣升至三萬美元關口之上，比特幣亦略見支持，ALGO 和 MATIC 的漲幅均超過 7%。 SOL、CRO 和 ADA 從午盤下跌中恢復，上漲約 4%。Yield App首席執行官兼創始人Tim Frost分係指，UST崩盤事件意味著加密貨幣市場牛市結束，而且面臨著一個長期且痛苦得熊市，預計短期內都不會大幅攀升。



Tim Frost補充，UST無法承受擠提的問題，所以其他協議應該從UST這次災難中吸取教訓，並利用此教訓來開發下一代的金融產品，當下一次牛市來臨時則將會成就新世界的金融體系。



據經濟通據數顯示，比特幣現報30555.15(美元．下同)，升0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報2096.38元，升0.27%；艾達幣報0.5786元，升0.17%；瑞波幣報0.4396元，升0.36%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php



又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載