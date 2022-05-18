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季績符預期惟大行紛降目標價　京東股價下挫

18/05/2022

　　科技股將陸續公布業績，京東集團(09618)打頭陣，公布今年首季盈轉虧近30億元(人民幣‧下同)，符合預期，惟集團對盈利前景審慎，指疫情對線上線下企業「雙殺」，至於同系京東物流(02618)雖然首季虧損收窄，但與京東同於績後遭多間大行下調目標價，今日(18日)股價雙雙下挫。

 

 (Shutterstock圖片)

 

京東首季盈轉虧近30億人幣　收入增18%

 

      京東截至3月31日止首季虧損約29.91億元，去年同期純利36.17億元，非公認會計準則下淨利潤為40億元；收入2397億元，同比增18%，商品收入及服務收入分別增16.6%和26.3%。經營利潤24億元，升約41%，非公認會計準則下的經營利潤增32.8%至47億元，非公認會計準則下EBITDA增22.8%至61億元。年度活躍用戶數目按年增16.2%至約5.81億名。


　　另首季權益法核算投資損失11億元，而其他非經營損失39億元，主因達達於收購完成前的股價變動導致確認虧損36億元，以及由於上市公司股權投資的市價波動導致投資證券公允價值變動。截至3月31日止12個月，經營活動現金流量為463億元，同比增近100億元。

 

京東：疫情對線上線下企業「雙殺」　望藉「618」提升次季業績

 

　　首席執行官徐雷表示，在內地整體疫情防控策略不變的情況下，有多個城市和消費者受影響，但相信外部環境挑戰是短期的。今年核心區域倉儲的封控導致整體物流履約困難，4月訂單取消率有明顯上升，5月情況雖有所好轉，但仍高於去年，此次疫情對線上線下的企業應該是一次「雙殺」。

 

　　不過，他指，由於疫情下的銷售壓力增加，今年品牌商與商家在參與京東「618」方面會較往年更積極，希望在疫情好轉的前提下，能夠利用好此次銷售節點，盡可能提升次季經營業績。

 

大和：短期增長前景不明朗　目標價降至305元

 

　　大和發表研究報告指，京東首季業績好過該行預期，惟受制於宏觀的不確定性，商家和顧客的情緒欠佳，對其第二季電商銷售表現看法相對保守，預期收入按年增5%，電子產品和家電類銷售將跑輸。不過，京東基本面保持韌性，待宏觀因素好轉，集團將準備好迎來反彈。儘管短期增長前景仍不明朗，但受益於多個領域上佔有一定份額，其電商業務最具韌性，重申「買入」評級，惟將目標價由365元下調16.4%至305元。


　　匯證則指，京東首季收入大致符合預期，盈利則優於預期超過七成。惟由於長期的疫情影響、物流中斷和較預期疲弱的消費者情緒，相關影響或會較原來預期更拖累收入，但整體影響料可因其產品組合及物流能力而得到緩衝。而因成本管理，京東的毛利率表現估計會更有韌性，「618」推廣亦料可推動增長復甦，維持「買入」評級，目標價由332港元降至324港元。

 

瑞信：料疫情對次季影響更嚴重　目標價降至359元


　　另瑞信指，京東首季收入大致符合預期。管理層預期，疫情對公司第二季的影響更為嚴重，因衝擊到一線城市，令消費者信心減弱，對物流及供應鏈的影響更大，而公司期內優化成本，並料在上海物流基本回復正常的情況下，商家熱衷於參與「618」活動以去庫存，維持「跑贏大市」評級，目標價由398港元降至359港元。

 

　　富瑞指，京東首季業績符預期，非公認會計準則盈利超過預期，在技術優勢的支持下，京東藉強大的供應鏈能力可令其有別於同行。惟由於疫情爆發、消費者情緒和去年6月高基數等因素，估計次季總收入將按年增長低單位數。對於新業務，預計京東將專注於效率，有關虧損將繼續逐年縮小，維持「買入」評級，目標價由466港元下調至448港元。美銀證券指，京東首季收入符合預期，重申「「買入」評級，認為封城影響於下半年可能有所緩解，惟將目標價由304港元下調至298港元。瑞銀則將其美股目標價由88美元下調至80美元，維持「買入」評級。

 


京東物流首季虧損收窄　惟里昂降目標價至21.2元


　　至於京東物流，首季虧損13.86億元，去年同期為虧損110.69億元；非國際財務報告準則虧損7.98億元，去年同期為虧損13.66億元。期內收入273.5億元，按年增加22%；毛利14.6億元，按年增加5.34倍。里昂指其業績符預期，惟目前新冠疫情可能會干擾其執行能力，並推高次季成本，但同時亦帶來新機會，因更多客戶意識到綜合物流重要性，重申「買入」評級，目標價則由27.4港元下調至21.2港元。

 

　　花旗則指，京東物流首季收入略低於該行預期，而上海實施防控措施的時間比預期長，人力成本上升、收入增長放緩可能導致第二季虧損擴大，預計運營要到6月才恢復正常。考慮到宏觀經濟前景欠佳拖累復甦，將其目標價由32港元下調10.9%至28.5港元，但維持「買入」評級。

 

　　富瑞指，京東物流首季業績符合預期，而5月份內地各地受影響的物流站點數量減少，公司透露正評估「618」促銷活動的發展，預計疫情影響屬暫時，客戶群的擴大不受影響，維持「買入」評級，惟目標價由41元下調至31元。大和則指，京東物流首季業績符合該行預期，但受制於內地疫情，管理層對集團前景也相對保守，預期今年淨虧損將擴張，重申「買入」評級，目標價由30元下調10%至27元。

熊麗萍：對次季業績不要有期望　跌至200元以下才可考慮

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍分析，她指京東業績不差，惟其九成收入來自零售，現就要看隨著疫情慢慢過去業務會否改善，另要看可否找多些第三方品牌平台合作發展以降低風險，但上海到5月中才逐步解封復工復商，料第二季業績仍受疫情影響，不要有期望，股價正反映次季業績，及在線上線下夾擊下高增長不再。另近日新經濟股表現雖好轉，但整體大市成交不算多，持有京東宜於210至220港元短線套利，跌至200港元以下才考慮買入，料於180至190港元有支持。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 
　　京東半日跌2.51%報209.4港元，最多跌4.47%低見205.2港元，成交15.49億港元，京東物流則跌7.53%報14.74港元，成交2.29億港元，京東健康(06618)升0.32%報46.8港元。另國務院副總理劉鶴雖表示要支持平台經濟持續健康發展，但未有實際措施出台，其他科技股也普遍下跌，阿里(09988)跌2.76%報88.05港元，騰訊(00700)跌2.5%報359.2港元，美團(03690)跌2.76%報168.9港元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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