基金公會：倡取消互認安排下銷售規模和轉授管理職能等規定

香港投資基金公會於今年初向會員基金公司進行調查，了解會員對「內地與香港基金互認安排」的看法，也要求基金公司把「互認安排」與其他跨境基金計劃作比較。根據調查結果，公會就優化北向「互認安排」提出三大建議，包括取消50/50銷售規模的規定、取消不准轉授投資管理職能的規定和允許使用主聯基金結構。

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公會主席鄒建雄指，在互認安排下，香港成為內地投資海外基金的唯一窗口，認為應盡快優化計劃，讓其優勢得以發揮。他解釋，在現時互認計劃下，可向內地銷售的規模不可超過基金規模一半，變相一些規模較小的基金未必會考慮透過安排銷往內地；此外，現時不准轉授投資管理職能的規定，限制基金經理必須駐留香港，受制於時區和當前的防疫措施，因此基金種類大多偏重投資香港及亞洲地區。公會建議取消相關規定，可讓基金公司委任其他地區的基金經理，從而令安排下的基金選擇和吸引力上升。而若果基金公司可使用主聯基金結構，公司可更方便和快捷推出到基金產品，有利產品更貼合市場動態。

5月零售基金銷售料好轉

此外，投資公會亦建議改善審批流程及縮短審批時間以及取消基金必須在香港註冊的規定。鄒建雄透露，公會一直與監管機構溝通，兩地當局都對此持開放態度，樂意聽取其意見，希望香港作為區內國際金融中心能取得成功，相信安排會一直優化。

對於本港3月零售基金銷售數字較今年年初時大幅回落，鄒建雄認為這與疫情反覆影響投資情緒、多家銀行分行關閉和金融市場動盪有關。他指出，環球股債市場近月續有衝擊，預料4月的數據會反映此狀況，但5月將有所好轉，未來仍要視乎美國加息步伐和地緣政治風險對市場的影響。

加息周期下跨境理財通「得物無所用」

對於跨境理財通開通以來反應未算熾熱，行政總裁黃王慈明認為，這與近期環球市況和內地與香港尚未通關有關。她指出，理財通規定只能提供中低風險的基金產品，符合規定的基金大部分以債券為主，在現時加息周期下，債券的吸引力有限，而南向通下內地銀行不能負責銷售工作，形容計劃在當前情況下是「得物無所用」。她建議當局可將風險評級限制由第三級上調至第四級，以容納更多股票和混合型基的基金種類。

黃王慈明又指，不少基金成員反映「合格境內機構投資者」(QDII)提供的投資渠道對經營較為便利，互認安排規定基金需於香港註冊，但未見安排吸引很多海外基金公司落戶香港，希望下屆特首可幫助業界完成「最後一里路」，令該等互聯互通安排在內地更容易落地，從而能吸引外資來港及發揮香港優勢。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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