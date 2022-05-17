  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

基金公會：倡取消互認安排下銷售規模和轉授管理職能等規定

17/05/2022

　　香港投資基金公會於今年初向會員基金公司進行調查，了解會員對「內地與香港基金互認安排」的看法，也要求基金公司把「互認安排」與其他跨境基金計劃作比較。根據調查結果，公會就優化北向「互認安排」提出三大建議，包括取消50/50銷售規模的規定、取消不准轉授投資管理職能的規定和允許使用主聯基金結構。

 

（資料圖片）

 

　　公會主席鄒建雄指，在互認安排下，香港成為內地投資海外基金的唯一窗口，認為應盡快優化計劃，讓其優勢得以發揮。他解釋，在現時互認計劃下，可向內地銷售的規模不可超過基金規模一半，變相一些規模較小的基金未必會考慮透過安排銷往內地；此外，現時不准轉授投資管理職能的規定，限制基金經理必須駐留香港，受制於時區和當前的防疫措施，因此基金種類大多偏重投資香港及亞洲地區。公會建議取消相關規定，可讓基金公司委任其他地區的基金經理，從而令安排下的基金選擇和吸引力上升。而若果基金公司可使用主聯基金結構，公司可更方便和快捷推出到基金產品，有利產品更貼合市場動態。

 

5月零售基金銷售料好轉

 

　　此外，投資公會亦建議改善審批流程及縮短審批時間以及取消基金必須在香港註冊的規定。鄒建雄透露，公會一直與監管機構溝通，兩地當局都對此持開放態度，樂意聽取其意見，希望香港作為區內國際金融中心能取得成功，相信安排會一直優化。

 

　　對於本港3月零售基金銷售數字較今年年初時大幅回落，鄒建雄認為這與疫情反覆影響投資情緒、多家銀行分行關閉和金融市場動盪有關。他指出，環球股債市場近月續有衝擊，預料4月的數據會反映此狀況，但5月將有所好轉，未來仍要視乎美國加息步伐和地緣政治風險對市場的影響。

 

加息周期下跨境理財通「得物無所用」

 

　　對於跨境理財通開通以來反應未算熾熱，行政總裁黃王慈明認為，這與近期環球市況和內地與香港尚未通關有關。她指出，理財通規定只能提供中低風險的基金產品，符合規定的基金大部分以債券為主，在現時加息周期下，債券的吸引力有限，而南向通下內地銀行不能負責銷售工作，形容計劃在當前情況下是「得物無所用」。她建議當局可將風險評級限制由第三級上調至第四級，以容納更多股票和混合型基的基金種類。

 

　　黃王慈明又指，不少基金成員反映「合格境內機構投資者」(QDII)提供的投資渠道對經營較為便利，互認安排規定基金需於香港註冊，但未見安排吸引很多海外基金公司落戶香港，希望下屆特首可幫助業界完成「最後一里路」，令該等互聯互通安排在內地更容易落地，從而能吸引外資來港及發揮香港優勢。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

174.100

異動股

00700

騰訊控股

364.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.300
  • 00700 騰訊控股
  • 364.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.050
  • 02333 長城汽車
  • 13.320
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 213.200
股份推介
  • 00732 信利國際
  • 2.190
  • 目標︰$2.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 61.900
  • 目標︰$64.50
  • 00008 電訊盈科
  • 4.290
  • 目標︰$4.84
  • 01999 敏華控股
  • 7.800
  • 目標︰$7.80
  • 00823 領展房產基金
  • 68.750
  • 目標︰$72.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.050
  • 00700 騰訊控股
  • 364.400
  • 02333 長城汽車
  • 13.320
  • 00001 長和
  • 55.700
  • 00005 滙豐控股
  • 48.600
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 78.100
  • 目標︰$84.00
  • 06988 樂享集團
  • 3.060
  • 目標︰$3.30
  • 00175 吉利汽車
  • 13.920
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2022 12:34  公務員今年有望加薪，薪酬趨勢淨指標介乎2.04%至7.26%

18/05/2022 12:22  傳沙特阿美擬分拆貿易子公司上市，或成今年全球最大IPO

18/05/2022 10:48  Bill Hwang沽空富途虧損40億美元，要求調查大摩

18/05/2022 09:31  《異動股》傳汽車下鄉政策6月出台，車股造好，吉利升逾1%

18/05/2022 08:52  《駐京專電》劉鶴:支持平台民營經濟發展、數字企業在國內外上市

18/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒２億人幣，買美團沽小米

18/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大行評京東目標大不同，富瑞４４８元摩通２３５元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

季績符預期惟大行紛降目標價　京東股價下挫
人氣文章

新聞>財經熱話

【汽車下鄉】車股要個別揀　比亞迪短線吼位食胡？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】戰火疊加極端天氣　全球硬捱「貴麵包」
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

落實參與《乘風破浪》 薛凱琪再被質疑「變樣」
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

315
人氣文章

玩樂 What’s On

各地通關｜日本宣布容許小型觀光旅行團入境！邊4個地區旅客可率先遊日？港人6月有得飛？一文睇晒各國最新入境措施（持續更新）
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

運動頭暈一定是血糖低？還有甚麼原因導致頭暈？運動前需特別進食嗎？
人氣文章

Beauty

一支捲髮棒搞定！日本髮型師日常捲髮教學：復古水波捲、法式慵懶捲，5款時尚髮型輕鬆上手！
人氣文章

寫設計．陳丞軒

有木材的空間，總是感覺自然自在！認識三個木工藝小知識：名栗、木桶、蝴蝶榫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經常生病免疫力強還是弱？中醫：身體出現3個異常要留神！針灸有助提升正氣？
人氣文章
HPV非女性「專利」！男士易反複感染，有機會患「椰菜花」甚至這一種癌症
人氣文章
夏天暑濕首要保養心脾！中醫教3招養生法、飲粉葛赤小豆湯（附食譜）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2022 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2022 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
財經熱話18/05/2022
季績符預期惟大行紛降目標價　京東股價下挫
財經熱話18/05/2022
【汽車下鄉】車股要個別揀　比亞迪短線吼位食胡？
FOCUS18/05/2022
【FOCUS】戰火疊加極端天氣　全球硬捱「貴麵包」
市場動向18/05/2022
2022投資大趨勢　房地產、能源板塊睇高一線
財經熱話18/05/2022
《午市前瞻》專家建議科技股續炒波幅 對騰訊首季業績不抱希望
大行報告18/05/2022
【大行炒D乜】大行評京東目標大不同　富瑞$448摩通$235
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金