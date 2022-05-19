【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守

受零售股影響，隔晚道指再跌逾千一點，令加密貨幣再度失守，以太幣（ETH）在過去24小時內下跌了4%，而BTC下跌了3%，Solana的SOL代幣下跌了7%，Decentraland的MANA代幣下跌了10%。有分析相信，隨著交易員對宏觀經濟風險和穩定幣市場的動盪做出反應，價格走勢可能會保持震盪。





另外，Terra創辦人Do Kwon計劃將LUNA進行硬分叉計劃，包括空投新幣給現時持有LUNA的帳戶錢包，不過目前初步的民意發現，只有很少數的社區成員支持，假如硬分叉成功，屆時LUNA將會與UST完全分離。



據經濟通據數顯示，比特幣現報28930.20(美元．下同)，升0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1933.77元，升0.97%；艾達幣報0.5111元，升1.03%；瑞波幣報0.4105元，升1.21%。



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