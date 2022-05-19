《午市前瞻》

恒生指數半日收報20179，跌464點或2.25%，主板成交723.78億元。恒生中國企業指數報6927，跌161點或2.28%。恒生科技指數報4115，跌144點或3.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴－ＳＷ(09988)；騰訊控股收報341.4元，跌24.2元或6.62%，成交147.62億元；美團收報166.5元，跌5.5元或3.2%，成交42.28億元；阿里巴巴－SW收報84.55元，跌5.45元或6.06%，成交26.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－SW。

(小米香港官網截圖)

黃偉康:技術指標於現時市況不合時宜



隔晚道指暴瀉超過1100點，拖累環球股市低開，恒指上午曾跌穿20000點。但安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》坦言，現時平均線等技術指標無太大參考意義，今年內已有多次出現突破平均線出現利好訊號後，一個利淡消息又再次轉跌例子。他明言，過於依賴平均線作為指標，投資者便容易跌入「技術走勢陷阱」。



黃偉康解釋，現時大市受政策面及消息面主導，故依賴平均線分析大市並不合時宜。他指平均線作用主要反映投資者心態以及對股價的價值反映，但現時入市氣氛不活躍，平均線參考作用下降，再加上政策主導市況，而政策又不會跟隨市況，平均線意義更退一步。



恒指20000點以下有支持，預期中央加大刺激力度



黃偉康指港股估值低迷，加上市場早已預料經濟轉差，疫情以及個別股份業績差過預期亦是意料之內，認為相關預期已反映於市況之中。此外，他重申港股於3月中的拋售潮之中，已吸引不少長線投資者掃貨，除非連這批投資者都看淡離場，否則恒指再穿20000點的機會已很細。



他再闡明重要一點，中央今年的GDP目標為「保5」，但上半年增長不似預期下，下半年應有更大機會加大力度刺激經濟促進增長，而美國經濟亦岌岌可危，美國財長耶倫已放風正在推動取消對華關稅，預期中美雙方都有需要積極刺激經濟，或會為中概股問題帶來生機；故即使恒指曾跌穿兩萬點，黃偉康對港股後市亦不太悲觀，更指大市下跌時正是吸納良機。

小米股價跌極有限



小米(01810)將於今日公布本年首季業績，此前不斷有數據顯示小米銷售前景黯淡，最新數據顯示小米未來幾季訂單將要縮減兩成，但黃偉康指小米股價今年已跌超過兩成，4月至5月期間已不斷創新低。雖然股價弱勢，但現時價位低殘，要再出現洗倉情況亦較難，認為股價最壞情況亦只會跌至本月低位約10.3元水平。加上大家已預期業績表現不佳，未來復甦或有機會促進其產能恢復，故亦不太看淡小米股價。

小米今天公布業績，股價半日市變化不大。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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