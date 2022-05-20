【虛幣世界】比特幣走勢回升，目前企穩於30000美元之上

隔晚美股輕微低收，但加密貨幣市場走勢回升，目前比特幣企穩於30000美元之上，但交易量對比起過去兩周仍有一段距離；以太幣同樣升3.5%，XRP、SOL、ADA 和 MATIC 漲幅不到一個百分點，但AVAX下跌超過 3%。



分析指，在最近幾個月經濟不確定性的情況下，山寨幣在很大程度上落後於比特幣。根據加密數據提供商區塊鏈中心的數據，在過去的 90 天裡，前 50 名山寨幣中只有15%的表現優於比特幣，這一趨勢反映了當前的避險環境。

據經濟通據數顯示，比特幣現報30278.42(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報2016.89元，跌0.13%；艾達幣報0.5340元，升0.11%；瑞波幣報0.4241元，升0.86%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php



又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載