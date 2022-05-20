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【虛幣世界】比特幣走勢回升，目前企穩於30000美元之上

20/05/2022

　　隔晚美股輕微低收，但加密貨幣市場走勢回升，目前比特幣企穩於30000美元之上，但交易量對比起過去兩周仍有一段距離；以太幣同樣升3.5%，XRP、SOL、ADA 和 MATIC 漲幅不到一個百分點，但AVAX下跌超過 3%。

 


　　分析指，在最近幾個月經濟不確定性的情況下，山寨幣在很大程度上落後於比特幣。根據加密數據提供商區塊鏈中心的數據，在過去的 90 天裡，前 50 名山寨幣中只有15%的表現優於比特幣，這一趨勢反映了當前的避險環境。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30278.42(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報2016.89元，跌0.13%；艾達幣報0.5340元，升0.11%；瑞波幣報0.4241元，升0.86%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2022 09:36
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