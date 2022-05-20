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《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆 全面回暖或分薄內房資金流

20/05/2022

　　恒生指數半日收報20489，升368點或1.83%，主板成交625.56億元。恒生中國企業指數報7046，升146點或2.13%。恒生科技指數報4234，升143點或3.51%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及京東集團-SW(09618)；騰訊控股收報348元，升7.8元或2.29%，成交50.94億元；美團收報170.8元，升5.3元或3.2%，成交23.07億元；京東集團-SW收報210元，升10.2元或5.11%，成交13.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團-SW。

 

(碧桂園官網截圖)

 

葉尚志:港股底部承接強，中長線上望22500


　　人行5年期LPR意外下調15基點，而且隔晚美股中概股逆市造好，刺激恒指上午最多抽高超過400點。第一上海證首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢轉好，日前美股道指大跌逾1100點後，港股亦只跌500多點，底部承接力強，而目前亦已修復昨日跌幅，相信亦與港股低估值有關。


　　葉尚志提到，近期港股硬淨，正形成穩中向好形態，如中國刺激經濟等消息面配合，今個月內恒指有機會突破21000，初步反彈目標定於20700，消息持續向好可上試21300，中長線可上望至22500，但目前仍先以反彈為目標。


人行料適度寬鬆應對美貨幣政策


　　LPR降幅超過預期，葉尚志指人行將秉持適度寬鬆的貨幣政策，以應對美國的緊縮政策周期。他指，美國聯儲局主席鮑威爾近期的鷹派表現只是「口頭鷹」，預期局方將以穩定市場預期為方向，近期官員說法亦只是為市場打底。他預期人行不會過分寬鬆，將會保留銀彈以應對美國的緊縮衝擊，同時預留空間穩增長穩經濟。


中央全面刺激經濟有機會分流資金


　　一般預期LPR下降將有利內房銷售表現，葉尚志指現時內房股氣氛回穩，值博空間的確有所回升。但提到現時中央全面刺激經濟，其餘板塊亦預期將有不錯表現，變相資金有機會分流，影響內房股反彈表現，市場將傾向輪流炒。


　　葉尚志預期民企內房的發債結果未必會火爆，但亦不會太差，因其債息率不錯，料有相當吸引力。他強調，發債只是支撐民企內房周轉的第一步，主要仍要看房企的銷售數字如何，才能證明資金能夠回籠。發債民企內房之中，葉尚志比較看好碧桂園(02007)，如6月及7月的合約銷售數字理想，股價有望收復至6.5元。

 

恒指昨天收復2萬關口後，今天重返20天線以上。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2022 14:09
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