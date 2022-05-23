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【虛幣世界】比特幣暫企穩3萬美元，料上方仍有一定阻力

23/05/2022

　　上周五（20日）美股高收，而整個周末的加密貨幣市場較為平靜，比特幣暫時企於30000美元之上，以太幣亦略為企穩於2000美元，其他加密貨幣如AVAX漲幅超過8%，SOL和TRX均上漲超過5%，但市場分析相信加密貨幣熊市仍未過去，預計仍需要維持一段時間。


　　加密基金BitBull Capital首席執行官喬．迪帕斯誇萊 (Joe DiPasquale)認為，比特幣設法保持了上周的支撐位，甚至嘗試了區間突破，然而31000至32000美元仍然是一個強大的阻力位，比特幣需要成功突破之後，才能看到更多的上行空間。他認為加密市場尚未看到強勁的好友出現，並且BitBull已經計劃開始消極的價格行動。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30317.68(美元．下同)，升0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報2043.57元，升0.02%；艾達幣報0.5449元，升0.61%；瑞波幣報0.4234元，升0.40%。
　
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