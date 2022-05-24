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美擬減對華關稅　摩通唱好美經濟　匯控渣打逆市穩升　

24/05/2022

 　　7月6日為美國前總統特朗普對華實施首批關稅屆滿日，美國總統拜登昨日(23日)表示正考慮撤銷部分對華關稅，加上摩通唱好美國經濟，上調財測，刺激本港兩大國際銀行股匯控(00005)及渣打(02888)今日(24日)逆市造好，均升逾1%。

 

(資料圖片)

 

財長耶倫支持削華關稅　惟據報白宮內部現分歧

 

      美國總統拜登在訪問亞洲期間表示，正在考慮削減對中國的商品加徵關稅，並將在返美後與財長耶倫進行討論。拜登又稱那是上屆特朗普政府加徵的關稅，目前正在研究如何應對。

 

      據報拜登政府內部數月來已一直就此爭論，耶倫支持削減其中多項關稅，曾指這些關稅傷害美國消費者和企業，但對解決中國不公平貿易行為、供應鏈或國家安全等問題效果不大，惟美國貿易代表戴琪則盼能暫緩削減關稅，保障美國工人職位，以便出台更廣泛的對華貿易政策。

 

黃瑋傑：美國是否削華關稅存變數　拜登或有政治考慮

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，美國最後是否削減對華關稅仍存變數。雖然耶倫支持削減關稅以降低通脹，加上近期美國零售數據較差，全美零售商協會亦要求取消對華關稅，認為可以令物價指數降低，但拜登還有政治考慮，就是中期選舉。有逾成受訪者支持對華採取一些貿易制裁措施，以保護美國企業及工人，而民主黨現只以極微弱多數控制眾議院和參議院，要預防中期選舉失議席兼失兩院控制權。另戴琪提到要與中方繼續談判，因中國去年未按特朗普要求買足逾5000億美元商品及務，戴琪以此作重要談判籌碼。

 

摩通：美國經濟強勁　調升今年淨利息收入預測

 

　　另外，今年較早時，摩通財務總監巴納姆曾警告，由於成本上升等內在不利因素，集團在未來一至兩年內可能無法實現業績目標。摩通最新卻表示17%有形普通股回報率仍然是集團設定的目標，可能會在今年內實現。行政總裁戴蒙稱，如果存在良性信貸環境，今年可能實現目標並在明年超越目標。

 

　　摩通調升今年淨利息收入預測至560億美元，高過之前所估算的530億美元。戴蒙表示，由於美國經濟強勁，「暴風雲」有機會消散，相關言論刺激美銀行股，摩通股價昨大漲6.17%，美國銀行及花旗分別抽高5.82%和6.15%。

 

大摩：料HIBOR急升利銀行　美銀：升匯控目標價至69.17元

 

　　另方面，摩根士丹利近日發表研究報告指，港元拆息(HIBOR)上升對銀行有利，預計HIBOR或會在未來2至3個月內迅速上調，升速較2016至2018年周期更快，因為美聯儲的基調鷹派，而中國經濟增長依然疲軟，促使資金外流，預計一個月HIBOR或會由現時的0.2%，在7月或8月間升至約1.5%，到年底達到2.3%，並在2023年中達到2.8%。而較高的HIBOR從下半年開始有利於銀行淨息差，從而帶動明年盈利增長更強勁，惟短期內或被疲軟的貸款需求和地緣政治風險部分抵銷。保持對香港銀行股「與大市同步」評級，偏好匯控和中銀香港(02388)。


　　另美銀證券則上調匯控股息預測，預計到2024年股息將恢復到0.51美元，即三年內倍增，並指匯控受利率走勢帶動的情況與指引一致，存款充足是其獨特的優勢，而壞帳不太可能成為銀行在利率上升時帶來的重大抵銷，匯控尤其如此，主因其貸款風險較低，予「買入」評級，目標價上調至69.17元。

 

匯控續密密回購　渣打回購料陸續有來

 

　　此外，匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股，此後密密回購，昨日(23日)在英國再回購約159.75萬股，總值791.68萬英鎊(約7816.73萬港元)，同日在香港聯交所回購14.64萬股，總值約709萬港元，至今累計回購約2217.6萬股。

 

　　渣打則於上周四(19日)在倫敦回購約18.84萬股，總值約110.62萬英鎊(約1083萬港元)，至此集團在2月公布的回購計劃完成，共斥資7.5億美元回購約1.11295億股份。此次回購計劃雖完成，但渣打2月公布業績時，集團亞洲行政總裁洪丕正曾表示，在利率趨升預期下，估計渣打未來收入有大動力，希望未來3年加大派息及回購力度，向股東回饋50億美元(約390億港元)，較過往3年回饋的26億美元倍增。

 

　　匯控半日升1.24%報49.05元，成交3.48億元，渣打亦升1.12%報58.6元，中銀香港則升0.17%報29.35元，惟恒生(00011)跌0.73%報136.8元，東亞(00023)亦跌0.18%報11.28元。

 


 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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