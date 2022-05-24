《午市前瞻》專家指新能源車股回落宜吸納，凱知樂不宜多手跟炒

恒生指數半日收報20187，跌282點或1.38%，主板成交593.44億元。恒生中國企業指數報6928，跌93點或1.33%。恒生科技指數報4094，跌83點或2%。





黃偉康：料美國數據一如預期



恒指上午跌幅擴大至超過300點，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恒指維持上落格局，現時市場觀望美國經濟數據，包括聯儲局會議紀錄以及通脹數據，但他預期市場反應不會太大，因為聯儲局主席鮑威爾早已大打開口牌，預示短期單次加四分三厘的機會不大，前景明朗下市場無須以會議紀錄預測加息方向，而通脹方面市場亦預期會一如以往地高，而美股近期已從高位回調兩成，相對已反映高通脹的影響。



他提到，港股近期升不上，因市場認為未有足夠好消息刺激突破21000水平；但向下跌不下，又因為重磅股業績未算太差，故港股維持膠著狀態。但他提到，現時市場正觀望拜登訪日期間會否出現不利中美關係言論，故市場仍審慎觀望，預期拜登結束訪問後市況氣氛將有改善。



中國刺激措施成效難顯



中國進一步出台穩經濟措施，將在更多行業實施退稅措施，增加退稅超過1400億人民幣，其中減徵部分乘用車購置稅600億人民幣。黃偉康分析指近期市場擔心內地刺激措施難以「落地」，即措施的成效性未必高，如早前減LPR提供了有利樓市環境，但市場信心未恢復下也難以即時提升買樓意欲，故措施較難轉化成實際銷售數字，對於股市亦難有帶動作用。



黃偉康指，今次減徵乘用車購置稅，對於提升汽車銷量確有幫助。但今日上午傳統汽車股獨逍遙，新能源車股則受小鵬(09868)績差拖累捱沽，他解釋因為新能源車銷售數字長期好，變相市場認為對進一步提升新能源車銷量作用不大，但對傳統汽車銷量就有更大幫助。但黃偉康預期，現時正是吼入新能源車股的時機，因他預期上海解封後，對於新能源車企的最壞時刻已過，疫情逐步回穩下，小鵬及理想(02015)現價都是吸納良機。



市場愛炒作消息



昨日凱知樂(02122)旗下kk plus於朗豪坊一件「天線得得B」展疑遭小朋友不小心撞到而損毀，家長向kk plus賠償逾三萬元後，網上熱烈討論公司處理手法，今日凱知樂股價最多升超過86%。黃偉康解釋凱知樂爆升正反映現時港股市場實況，往往於個別社會熱話消息出現後便會出現個別股價異動，但他指凱知樂基本面並不向好，以過往經驗來看最多炒作一至兩日便會回落日前水平，呼籲投資者可以「剝花生」，但千萬不要多手。

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