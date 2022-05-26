歐美加息預期升溫銀行股續向好 匯控密密回購股價穩升

美國聯儲局凌晨公布5月議息會議紀錄顯示，多數官員支持6、7月各加息半厘，另繼歐洲央行行長拉加德日前指將於7月加息後，有歐央行管委甚至稱不排除7月加息半厘。加息周期下銀行淨息差可望改善，今日(26日)一眾本地銀行股延續近日強勢，在恒指偏弱20000關口危危乎情況下仍穩步向上，其中匯控(00005)獲美銀唱好，再加上密密回購，昨日(25日)升3%後，今日股價仍穩陣。

(資料圖片)

儲局傾向連續兩月加息半厘 為調整政策刺激經濟留空間

美國聯儲局5月會議紀錄顯示，官員一致認為美國經濟非常強勁，就業市場極為緊張，通脹非常高，已成為經濟關鍵威脅。紀錄提及通脹60次，並指俄烏衝突和中國封控措施將加劇通脹，如果不採取行動，通脹可能進一步攀升。大多數官員傾向在6、7月維持加息50個基點。有分析指，聯儲局議息紀錄大致符合預期，聯儲局有意在6、7月分別加息50個基點，是要在經濟衰退前迅速採取行動，為今年晚些時候調整貨幣政策刺激經濟提供空間。市場接下來會更關注通脹數據，觀察物價上升壓力是否減緩。

此外，聯儲局所有官員都支持開始縮表，認為採取限制性的貨幣政策是合適的做法。官員們又預計今季經濟穩健增長，全年增長接近或高於趨勢水平。



歐央行7月9月料各加息四分一厘 有管委稱不排除7月加半厘



今年聯儲局、英倫銀行都已相繼加息。歐央行行長拉加德日前亦指，預期歐央行的資產購買計劃將於第三季初期結束，這將容許歐央行於7月份的議息會議加息，又指基於目前的前景，歐央行有非常大機會在第三季結束前脫離負利率。歐央行目前的存款利率處於負0.5厘，換言之，須於7月及9月的議息會議上分別加息25基點，才能在第三季完結前脫離負利率範圍。拉加德又表示，按部就班加息屬明智之舉，在加息時會觀察其對經濟與通脹前景影響。

不過，歐央行管理委員會委員、荷蘭央行行長諾特表示，歐央行不應排除7月加息0.5厘的可能性，因為通脹路徑不確定，而由於俄烏戰爭，預計今年歐元區經濟增長將會明顯放緩。

美銀：匯控後年派息將重回疫前水平 淨利息收入可達400億美元

另方面，匯控旱前決定今年內不派季息，令不少以穩定收股息為目標的股東大失所望。不過美銀近日發表報告，認為匯控存款豐厚，將受惠利息上升，在盈利上升帶動下，至2024年度每股派息將可回到0.51美元的疫前水平，較去年度派息增長1倍。另即使計及香港和中國內地市場今年因新冠疫情防控影響財富管理和交易收入，仍預期至2024年，匯控純利可升至212.71億美元，較2021年上升68.72%。盈利上升將增加匯控的自由現金流，令派息增加。

美銀又預期，美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行將在是次加息周期加1.8至2.1厘，因匯控有82%存款為活期存款，存款相當充足，因此對利率上升敏感度實際較匯控指引為高，預期至2024年匯控的淨利息收入可達至400億美元，較2021年的265億美元上升51.06%，亦較市場普遍預期高30億美元。

匯控本月密密回購 美銀料明後年各回購20億美元



另匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股。集團自5月4日起便密密回購，昨日(25日)再在英國回購12839股，總值6.65萬英鎊(約65.7萬港元)，同日在香港聯交所回購99200股，總值約504.4萬港元，至今累計回購約2256.6萬股。

惟美銀指，匯控增加派息，對其股東的正面意義較回購為大，因為香港散戶持有匯控股權30%，他們向來較著重股息，而對匯控大股東平保(02318)而言，回購帶動匯控市值上升不會令平保在會計帳面上受惠，但獲派的匯控股息則可以入帳。不過，美銀仍預計，匯控在有額外資本下在2023和24年度各回購20億美元。

林家亨：料加完兩次後仍再加 惟每次應只加四分一厘

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，聯儲局加完往後兩次，每次加半厘息後，料仍有機會再加息，但幅度應會調低至加四分一厘。由於現時通脹數值高，料聯儲局不會很快停止加息步伐，9、10月前都不會停止，待其後有更多數據才可揣測聯儲局何時停止。另聯儲局亦會有其他動作，如8、9月開始將會退市，將減買債金額提高，效用等同於一次加息。

匯控半日升0.39%收報51.15元，連升3日，累積升幅5.57%，成交4.52億元。渣打(02888)亦升1%報60.4元，連升6日，累積升幅5.96%。中銀香港(02388)則升1.18%報30.1元，恒生(00011)升0.51%報138.1元，東亞(00023)升0.36%報11.3元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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