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【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？

26/05/2022

　　踏入股份除淨的高峰期，不少投機者趁機在除淨日前部署股份，期望賺息又賺價，亦衍生「炒除淨」的投機操作。投機者應如何衡量股價是否已經反映中長線投資者收取股息的意欲，避免買入股份後賺息蝕價？

中石化率先除淨 除淨前買入注意事項

　　除淨日是用來確認股東收取股息的權益，在除淨當日，權益已被除去，故在當日或之後買入股份的股東，並不能獲取相關權益。


　　以中石化(00386)為例，除淨日為下周二（31日）。換言之，有意買入收取股息的投資者，最遲須於下周一（30日）買入。至於中海油(00883)、中石油(00857)的除淨日分別是下月9日及20日。


　　據三桶油早前公布的派息政策，中石化派發末期息0.3616元，以上日收市價計4.09元計，周息率達14.02厘；中海油及中石油的周息率分別為10.09厘及6.94厘。雖然三桶油的周息率看似吸引，但有意目前部署的投機者，須提防賺息蝕價的風險！事關股價在除淨後，會扣除股息金額。股價其後能否重上除淨前水平，則視乎多項不同因素。


　　參考昨日（25日）除淨的東方海外(00316)及中移動(00941)，兩股在除淨後的走勢各有差異。東方海外受惠染藍、航運需求高企等因素，股價持續強勢，暫時連升五個交易日。截至半日，股價飆3.7％，收報247.8元創新高。單計除淨後，股價累漲5.5％。至於中移動，昨日高見52.4元後便無力再上，今日（26日）半日跌1.5％，收報50.25元；除淨後累軟0.4％。

 

以上日（25日）收市價計，中石化周息率最高，達14厘。


林家亨：三桶油強勢宜食一半胡 對油股前景審慎

　　國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，三桶油自由月內低位顯著反彈，很大程度已將股息反映在內，現價買入股份收息的值博率低。從技術分析角度而言，三股均屬強勢，近日均曾觸及保歷加通道頂部。林家亨不建議投資者高追油股，宜待股價回落才部署；有貨者，則先沽售一半持貨獲利，餘下一半持有待收取股息。


　　至於油股前景應如何判斷？近日有傳歐盟擬對從俄羅斯進口的石油徵收關稅，加上憧憬中美原油需求上升，帶動油價重上110美元水平。不過，林家亨指出，油價難再有大幅上升的空間，即使維持高企，對增加中資煉油企業的盈利幫助不大，主要因為油企須支付石油特別收益金。當油價高於65美元時，油企將被徵收「暴利稅」，稅項隨油價由20％逐步提升至40％，增加油企的開支。三桶油中，林家亨首選主營上游業務的中海油，籲待股價回落至10.5元才買入，並且只宜作區間部署，目標價11－12元。

 

三桶油自月內低位反彈8－11％。（《開市Good Morning》截圖） 

 

撰文：經濟通通訊社記者羅鈞鴻

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