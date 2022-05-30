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【陶觀天下】全球糧食短缺　聯儲政策微調

30/05/2022

　　俄烏開戰影響了糧食農產品出口，全球糧食危機可謂是迫在眉前。印度亦因為旱災而限制小麥出口，食品通脹是否成為大趨勢?美聯儲公布的5月議息會議紀錄顯示，委員一致認為，應該迅速將貨幣政策轉向更為中性立場，大多數委員支持6月及7月會議都再加息50個基點，大碼加息還是聯儲的主基調嗎?新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
　
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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