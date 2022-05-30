  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》21300為後市關鍵位置 東方海外宜分注吸納

30/05/2022

　　恒生指數半日收報21084，升387點或1.87%，主板成交734.61億元。恒生中國企業指數報7239，升157點或2.22%。恒生科技指數報4317，升130點或3.12%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報175.9元，升12元或7.32%，成交49.01億元;騰訊控股收報348.4元，升6.6元或1.93%，成交40.45億元;阿里巴巴-SW收報92.9元，升1.9元或2.09%，成交26.13億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

 

(東方海外官網截圖)

 

連敬涵：美團偷步炒 績後或拖大市


　　恒指自2月尾以來首次突破五十天線，因深圳及上海先後公布刺激經濟措施，帶動消費股表現及大市氣氛，A股同告造好。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，滬深陸續公布具體措施，對市場氣氛確有幫助。恒指目前阻力位可上望至5月初高位21300，如能成功突破將一改近期「一浪低於一浪」頹勢，為後市的關鍵位置。


　　此外，美團(03690)本周即將公布首季業績，炒味漸濃。但連敬涵指阿里(09988)績前持續尋底，績後才能一舉反彈帶動大市；但目前美團已偷步炒起，即使業績好過或符合預期，都有機會出現獲利回吐，一百天線將有較大阻力，亦要小心美團會拖累大市。


航運股受惠高運費


　　自季檢公布東方海外(00316)染藍後，股價強勢難擋，屢創新高。目前東方海外已超買，而且股價居高不下，連敬涵指，想追入的投資者應分注入手，有決心的話，現時可先入一手，回落至十天線吸納則較為正路。他分析，今年航運股都可看高一線，因為戰爭與疫情等因素都不斷拉高運費，預期高運費將會持續。但他指美國取消部分關稅消息現時仍未及炒作，因詳細內容仍未落實，減多少仍未可知，故帶來的影響仍不顯著。

 

 

東方海外今早創歷史新高至253.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

180.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.300

異動股

02331

李寧

60.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,899.70
    -348.58 (-1.048%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,108.54
    -68.28 (-1.635%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,012.73
    -304.16 (-2.469%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.218
變動率︰+1.798%
較港股︰+13.08%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌51.722
變動率︰-1.199%
較港股︰-1.11%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌360.736
變動率︰-1.752%
較港股︰+0.48%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.628
變動率︰-1.786%
較港股︰-2.51%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌50.900
變動率︰-3.361%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌93.210
變動率︰-4.400%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌3.950
變動率︰-6.176%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.050
變動率︰-6.250%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌66.690
變動率︰-9.659%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌30.000
變動率︰-10.394%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌353.660
變動率︰-11.335%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌44.760
變動率︰-20.029%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2022 14:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/06/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2022 14:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02331 李寧
  • 60.000
  • 00914 海螺水泥
  • 34.450
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.040
股份推介
  • 00330 思捷環球
  • 1.350
  • 目標︰$1.80
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.090
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.020
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 16.100
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 60.000
  • 目標︰$61.68
人氣股
  • 08223 紫元元
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 342.000
  • 01910 新秀麗
  • 17.520
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02331 李寧
  • 60.000
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 5.260
  • 目標︰$5.50
  • 03306 江南布衣
  • 9.500
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 4.110
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2022 17:00  《盤後部署》恒指下周初料區間窄幅上落，長汽宜回至12元吸納

02/06/2022 17:20  美團首季虧損擴大至57億人幣，經調整虧損淨額35.86億人幣

02/06/2022 17:45  中華煤氣計劃8月1日起加價4.4%

02/06/2022 18:21  據報多家小米關連公司受監管機構審查而需擱置上市計劃

02/06/2022 15:45  【大國博弈】美國考慮把更多中企加入黑名單，商務部:堅決反對

02/06/2022 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

02/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】領展績後大行點睇？摩通牛看９０﹒１最淡大摩７８

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章

新聞>財經熱話

遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
品味生活
生活
人氣文章

金錢世界．方元

讀醫行醫，除了賺錢，還講甚麼？
人氣文章

Foodie What’s On

IKEA榴槤盛宴回歸！6款D24榴槤甜品限定開賣︰特濃D24榴槤新地／芝士窩夫／班戟！
人氣文章

著數速遞

姜糖召集｜姜濤冧莊代言雪糕月餅！Häagen-Dazs羅浮宮主題月餅＋64折早鳥優惠！今年會推出姜濤月餅禮盒？（附訂購詳情）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Nike迷要朝聖！《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館慶50周年！重溫經典球鞋、廣告！Nike Air主題隧道打卡！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Art Basel 2022：不能錯過的三大藝廊展覽
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

追求零毛孔高清妝還是透亮偽裸妝？ 兩款夏日粉底推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小朋友要打第4針嗎？兒科專家：逾半新冠康復者出現後遺症，疫苗可加快康復
人氣文章
一時讚賞只不過是短暫成就！除了有自知之明，別忘了知己知彼！
人氣文章
嬰幼兒胎記多或患罕見神經纖維瘤！醫生：全身逾6個咖啡牛奶斑屬高危，或會惡化變癌！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2022 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金