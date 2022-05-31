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歐盟決禁運俄油油價創近3月高　中海油中石油可買入博財息兼收？

31/05/2022

      據報歐盟決定禁止部分俄羅斯石油進口，加上美踏入駕駛旺季，上海又開始逐步解封，市場憧憬原油需求增加，刺激布蘭特期油再升近2%，八連升創近3個月新高，美銀料布油將升穿每桶150美元。今日(31日)「三桶油」亦隨國際油價造好，其中將派特別息、息率逾10厘的中海油(00883)將於6月9日除淨，獲北水連日淨買入，息率近7厘的中石油(00857)亦將於6月20日除淨，兩股又可否追入博財息兼收呢？

 

(Shutterstock圖片)

 

歐盟決禁三分二俄油進口　美駕駛旺季及上海解封下需求料增


      歐盟峰會正在布魯塞爾舉行，據報歐盟成員國領導人已達成協議，決定禁止三分二從俄羅斯進口石油，主要涉及通過海上運輸的石油，但暫不涉及通過管道供應的石油。歐盟委員會主席馮德萊恩更指年底從俄羅斯進口的石油將削減90%。另方面，隨著美國踏入夏季駕駛旺季，同時上海宣布明日(1日)起逐步解封，令市場憧憬原油需求增加，支持油價持續造好。此外，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於本周四(2日)舉行會議，據報將決定7月繼續小幅增產每日43.2萬桶，供應將繼續吃緊。

 

      隔晚布蘭特期油收升2.24美元或1.9%，報每桶121.67美元，為3月7日以來最高。美國昨日(30日)休市，紐約期油大堂交易暫停，電子交易時段升1.99美元或1.7%，報每桶117.06美元。另據國家發改委，自昨日24時起，國內汽油價格再上調400元人民幣/噸，柴油價格上調390元人民幣/噸，是年內第九次上調。

 

美銀：倘俄油出口急劇萎縮　布油將升穿每桶150美元

 

      美銀預測倘俄羅斯石油出口急劇萎縮，布蘭特期油將升穿每桶150美元，今年與明年目標價分別定於每桶104.48美元及100美元，惟在供應問題下，油價今年已錄30美元升幅，導致日均需求減少150萬桶，故估計今年石油需求不會恢復至疫情前水平。摩通則稱，隨著夏日駕駛季全面展開，今年夏天美國平均汽油價格可能超過每加侖6美元，到8月美國零售價格可能會再飆升37%，達到6.20美元/加侖，且在年底前不會看到油價大幅回落。

 

      另德國商銀大宗商品分析師團隊表示，歐盟同意禁運俄油將增加對非俄油的需求，調升未來三季每季的油價預測，惟相信石油市場下半年的供需會達至平衡，預計今年下半年油價將回落至每桶100美元以下。

 

中海油派特息6月9日除淨　獲北水連日淨買入

 

      中海油早前公布首季業績，實現營業收入908.98億元人民幣，同比增長73.52%；歸屬上市公司股東淨利潤343.01億元人民幣，同比大增131.67%。中海油同時宣布派發特別股息每股1.18元，是2005年以來首次，連同去年度中期息0.3元，現價息率近12厘。特別息除淨日為6月9日，派息日7月15日。瑞信早前發表報告，維持中海油「跑贏大市」評級，目標價由13元升至13.3元，認為其首季業績表現穩健，加上宣派股息，或將受市場歡迎。

 

      值得留意，近日中海油繼中移動(00941)後在除淨前成北水追捧對象，錄南向資金連續19日淨買入，皆因中海油A股較H股溢價近七成，為一眾重磅AH股中最高，北水趕在除息前南下買H股，套取AH股逾5厘股息差。另中海油早前表示將在適當時機回購H股，而人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於本月20日屆滿，獲准回購。

 

中石油6月20日除淨　花旗料將跑嬴除淨後中石化


     中石油季績亦佳，按國際財務報告準則首季盈利390.6億元人民幣，按年升40.9%，創近十年來最佳；期內營業收入7793.7億元人民幣，按年升41.2%。去年度末期息派0.09622元人民幣，現價息率近7厘。集團將於6月20日除淨，7月29日派息。


      早前中石油獲花旗將評級由「沽售」升至「中性」，雖目標價只由3.4元升至3.8元，仍低於現價，但花旗指近期中石化即使在基本面惡化下仍跑贏中石油，料受高股息驅動(全年股息率約14%)，中石化(00386)今日除淨後表現估計會跑輸中石油。

 

黃瑋傑：油價已反映不少利好因素　中海油偏離10天線不宜高追


      今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指對油價突破3月140美元高位有保留，除非有進一步利好消息，例如中國復工復產進度比預期理想，否則可能只會升至130幾美元，事實上油價由低位100多美元已升了逾一成，不少利好因素已反映。而中海油升了多日，偏離10天及20天線太遠恐有調整風險，不建議再追貨，回落至前高位11.84元才可考慮。不過，如低位有貨，則可繼續持有至回調就沽出，中石化亦宜回落至3.7元才考慮買入。


     中海油半日升1.81%收報12.38元，連升5日，累積升幅10.34%，成交7.93億元。中石油則升1.46%報4.18元，成交1.67億元；中石化升0.05%報3.79元，成交3.17億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此




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