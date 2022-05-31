《午市前瞻》恒指6月觸及百天線機會大 李寧彈力強惟業績看淡

恒生指數半日收報21215，升91點或0.43%，主板成交708.06億元。恒生中國企業指數報7321，升66點或0.92%。恒生科技指數報4430，升78點或1.79%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報356元，升6元或1.71%，成交38.02億元;美團收報181.8元，升6.7元或3.83%，成交34.44億元;阿里巴巴-SW收報95.9元，升1元或1.05%，成交17.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(李寧官網截圖)



曾永堅：中央已向市場表明穩經濟決心



恒指突破五十天線後未見太大沽壓，暫時守住該重要關口。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中央早前召開「穩經濟大盤」會議後，滬深兩地接連推出振興經濟措施，上海宣布解封低風險地區，顯示中央向市場表明穩經濟決心。目前市場憧憬經濟已見底並有望回升，股市此後有望回穩並進一步攀升；他指這亦有利市場重拾對中資股的盈利預期，AH股市估值有望修復，短期恒指較大機會企穩五十天線。



曾永堅預期恒指於6月更有機會反彈至一百天線，期間須留意美股能否有穩定的表現。曾永堅指，後市投資情緒有所改善，加上美國4月核心個人消費支出指數放緩，市場憧憬美國通脹見頂，將為股市提供支持。



體品股短期彈力較食品股強



上海宣布解封低風險地區，為兩個月以來最大力度的解封措施，曾永堅指消息短線為內需消費板塊提供炒作主題，期間相關股份反彈力度會較強。他更指出，因食品股仍面對成本上漲問題，短期體品股的反彈力度將會更大。李寧(02331)目前於60元水平爭持，曾永堅分析指李寧仍以五十天線為阻力，儘管短期有上海解封消息支持，但隨後市場將會注視李寧偏高的預期市盈率，以及因基數效應造成的低盈利增長，這些因素將為股價造成阻力。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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