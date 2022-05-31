  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指6月觸及百天線機會大 李寧彈力強惟業績看淡

31/05/2022

恒生指數半日收報21215，升91點或0.43%，主板成交708.06億元。恒生中國企業指數報7321，升66點或0.92%。恒生科技指數報4430，升78點或1.79%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報356元，升6元或1.71%，成交38.02億元;美團收報181.8元，升6.7元或3.83%，成交34.44億元;阿里巴巴-SW收報95.9元，升1元或1.05%，成交17.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

 

(李寧官網截圖)

 


曾永堅：中央已向市場表明穩經濟決心


　　恒指突破五十天線後未見太大沽壓，暫時守住該重要關口。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中央早前召開「穩經濟大盤」會議後，滬深兩地接連推出振興經濟措施，上海宣布解封低風險地區，顯示中央向市場表明穩經濟決心。目前市場憧憬經濟已見底並有望回升，股市此後有望回穩並進一步攀升；他指這亦有利市場重拾對中資股的盈利預期，AH股市估值有望修復，短期恒指較大機會企穩五十天線。


　　曾永堅預期恒指於6月更有機會反彈至一百天線，期間須留意美股能否有穩定的表現。曾永堅指，後市投資情緒有所改善，加上美國4月核心個人消費支出指數放緩，市場憧憬美國通脹見頂，將為股市提供支持。


體品股短期彈力較食品股強


　　上海宣布解封低風險地區，為兩個月以來最大力度的解封措施，曾永堅指消息短線為內需消費板塊提供炒作主題，期間相關股份反彈力度會較強。他更指出，因食品股仍面對成本上漲問題，短期體品股的反彈力度將會更大。李寧(02331)目前於60元水平爭持，曾永堅分析指李寧仍以五十天線為阻力，儘管短期有上海解封消息支持，但隨後市場將會注視李寧偏高的預期市盈率，以及因基數效應造成的低盈利增長，這些因素將為股價造成阻力。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

112.800

異動股

00700

騰訊控股

396.400

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

219.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 31,699.31
    -573.48 (-1.777%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,943.27
    -74.55 (-1.855%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,511.94
    -242.28 (-2.061%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰跌3.633
變動率︰-2.032%
較港股︰-2.08%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.881
變動率︰-2.088%
較港股︰-2.21%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.164
變動率︰-2.214%
較港股︰-0.91%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌48.707
變動率︰-2.376%
較港股︰-2.49%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.840
變動率︰+6.003%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升61.350
變動率︰+4.514%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升108.130
變動率︰+4.212%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升155.695
變動率︰+3.356%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌29.260
變動率︰-4.066%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌80.580
變動率︰-4.197%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌183.694
變動率︰-4.708%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌59.950
變動率︰-5.976%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2022 10:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/06/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2022 10:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 219.800
  • 01299 友邦保險
  • 80.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 149.900
股份推介
  • 06860 指尖悅動
  • 0.240
  • 目標︰$0.35
  • 02347 友和集團
  • 2.100
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 213.800
  • 目標︰$240.00
  • 00302 中手游
  • 2.630
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
  • 目標︰$440.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 201.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 315.800
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 69.100
  • 目標︰$75.00
  • 02269 藥明生物
  • 69.000
  • 目標︰$100.00
  • 01109 華潤置地
  • 33.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2022 16:50  《盤後部署》美通脹數據成後市關鍵，恒指料進一步回試21300

10/06/2022 15:30  【香港政情】立法會財委會通過政府架構重組人事編制撥款

10/06/2022 18:13  銀公:引入MCRA取階段性進展，料今年底推入服務

10/06/2022 15:24  建銀國際料港股下半年有望柳暗花明，波動區間最高25000點

10/06/2022 16:09  【聚焦數據】內地5月新增人幣貸款1.89萬億，大幅多於預期

10/06/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６億人幣，買騰訊沽美團

10/06/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】嗶哩嗶哩遭瑞信、高盛削價，摩通予平保「增持」

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
品味生活
生活
人氣文章

料理NatFix．湯水達人Natalie

湯水達人Natalie｜超清甜！「椰皇濃雞湯」清熱潤肺、補而不燥，夏天啱飲！如何做出重膠質、「白雪雪」雞湯？
人氣文章

有種生活

尋失傳技藝！藝術家無師自通學拉糖！憑巧手造糖公仔傳遞快樂！長洲Sugarman︰造糖找回童真！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

千八億買賣哪些股？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

看拍品來源要留意甚麼？若只看來源舉牌，很容易輸身家？
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：Katherine Bernhardt「傻豹」和六角彩子作品均打破藝術家歷年記錄！高成交價可作為往後定價的指標？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
出軌殺傷力遠比想像中大！由情感受傷到關係重建必經的6個歷程！破壞容易修補難，你明白嗎？
人氣文章
最新疫情｜增672宗感染個案！再多11宗疑染BA.2.12.1個案，逾半源頭不明！中環酒吧「Shuffle」多3人染疫 6
人氣文章
心安是歸處！安老院必定是最後歸宿? 綜合社區資源、過渡性支援達至自主居家安老 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 22:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章財經熱話10/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
人氣文章財經熱話10/06/2022
【港股去向】李偉傑料三大因素影響港股走勢　科技股仍可吼！
人氣文章財經熱話10/06/2022
歐央行預告下月僅溫和加息　匯控渣打續受壓　低吸此其時?
人氣文章FOCUS10/06/2022
【FOCUS】低通脹閒視全球　需求弱仍費思量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金