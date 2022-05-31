  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【CHEERS！】上海明解封兼踏入旺季啤酒股穩升　青啤遭復星減持照漲近半成

31/05/2022

      內地疫情緩和，上海明日(1日)起亦解封，刺激近日熱炒的內需股延續升勢，其中啤酒股除受惠內地刺激消費政策外，亦適逢天氣日漸炎熱，行業逐漸步入銷售旺季。青島啤酒(00168)縱遭復星國際(00656)悉數減持也未受影響，今日(31日)照樣急升，曾升逾半成。

 

(青島啤酒網頁截圖)

 

上海明起有序恢復居民出入公交運營　加快推進復工復市


　　上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室昨日(30日)晚間發布通告，明確於明日(1日)零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。除中高風險地區和封控區、管控區外，上海各區、各街鎮及各居村委、業委會等，不得以任何理由限制居住本社區的居民出入，同時市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，並終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行。


　　上海市委書記李強表示，接下來要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工復產復商復市，做到「應復盡復、應放盡放」，不能層層加碼，並聚焦重點領域，更大力度擴投資、促消費。

 

滬深政府推促進消費紓困措施　廣東山西等多地發消費券

 

      另外，近日深圳市發改委、深圳市商務局等六部門聯合印發實施《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》，提出九大方面30條措施，預計將拉動消費約450億人民幣。上海市政府亦發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出50條助企紓困新政策，其中提到將對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起緩繳社會保險費。《方案》提出的政策措施疊加3月底出台的21條政策，預計全年將為市場主體減負各類資金規模達到3000億元人民幣。

 

       另隨著疫情降溫，各地開始拚疫後經濟，據報目前已有廣東、山西、貴州等多地陸續發出消費券，涵蓋零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，規模都是1億元人民幣起跳。

 

青啤遭復星悉數減持H股　富瑞指對股價有利看96元

 

      另方面，青島啤酒遭復星國際悉數減持H股，復星國際配售6680萬股青島啤酒H股，佔發行股數10%，配售價62元，較昨日收市價65.05元折讓4.69%，涉資41.4億元。復星去年底亦曾減持3800萬股。完成今次交易後，復星不再持有青島啤酒H股。

 

      富瑞發表研究報告指，這對青島啤酒H股股價有利，因為復星售股自2019年以來一直懸而未決，並擴大了其與A股價格的差距，現時H股估值被低估。而此次出售對青啤的經營影響不大，據該行渠道檢查亦表明其5月銷量有中單位數增長，意味3月以來的復甦趨勢持續。青啤仍是中國消費板塊首選，維持「買入」評級，目標價96元。

 

瑞銀籲買入潤啤予目標價58.3元　指高端化趨勢不變

 

      另瑞銀近日指，市場正忽略華潤啤酒(00291)的潛在銷售均價增長，並對公司受疫情及原材料成本壓力的影響反應過度。公司股價自3月以來累跌約30%，其估值於4月更觸及2020年低位，雖然疫情期間銷量下跌，但高端化趨勢保持不變，而價格上升亦有助公司提高銷售均價。瑞銀將潤啤列入亞太區首選股名單，重申「買入」評級，目標價58.3元。

 

      其實，啤酒股今年首季業績表現各異，其中以百威亞太(01876)表現最好，實現歸母淨利潤3.02億美元，同比增長29.61%，而青啤歸母淨利潤則同比增長10.2%至11.26億元。百威亞太業績增長主要來自於高端化帶來的每百升收入上漲4.3%，即價格提升。料隨著內地居民可支配收入增加、年輕消費群體崛起，啤酒價格有望繼續上揚。

 

黃瑋傑：高端化恐受累經濟放慢　青啤再升空間有限


      輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，青啤除因復星悉數減持消除不明朗因素外，亦受惠上海推出刺激經濟措施，其中提到鼓勵夜遊，令人聯想到可能利好夜場啤酒消費。不過，青啤股價積弱是因中國啤酒市場曾試過十年沒增長，市場已到了飽和點，近年藉產品結構優化提升售價，推動收入及利潤增長，惟高端化如遇上經濟放慢會互為抵銷。

 

      黃瑋傑又指，青啤升至現價不值博，股價由3月頭高位82元跌下來，每次升至250天線即受阻，而現時250天線正處於68.2元，再升空間有限，且近日已累升逾10%，恐升不破250天線回頭下挫。而內需股中較看好汽車板塊，因疫後消費很難估，而汽車本身已有剛性需求，加上有復工復產利好因素，購置稅減免及買車補貼等政策亦陸續出台。

 

林嘉麒：內需股近期受惠政策幫助　首選啤酒股

 

      元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，內需股一向估值貴，去年下半年個別盈利增長已開始放緩，故因殺估值股價下挫，近來最大好轉來自政策幫助，例如餐飲可能會有消費券。內需股估值亦已見調整，短線買餐飲股還可以，但估值仍很貴；惟適逢夏天，故內需股首選啤酒股，然後才吼餐飲股或近日有大行唱好的李寧(02331)。

 

     青啤今日收市升4.23%報67.8元，最多升5.61%至68.7元，成交65.96億元，潤啤則升2.29%報49.1元，百威亞太升2.46%報20.85元。至於其他內需股，李寧升4.71%報61.2元，安踏(02020)升3.05%報89.5元，海底撈(06862)升6.27%報15.6元，九毛九(09922)升7.36%報18.38元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

180.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.300

異動股

02331

李寧

60.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,899.70
    -348.58 (-1.048%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,108.54
    -68.28 (-1.635%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,012.73
    -304.16 (-2.469%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.219
變動率︰+1.798%
較港股︰+13.11%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌51.726
變動率︰-1.199%
較港股︰-1.10%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌360.764
變動率︰-1.752%
較港股︰+0.49%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.629
變動率︰-1.786%
較港股︰-2.50%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌50.900
變動率︰-3.361%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌93.210
變動率︰-4.400%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌3.950
變動率︰-6.176%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.050
變動率︰-6.250%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌66.690
變動率︰-9.659%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌30.000
變動率︰-10.394%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌353.660
變動率︰-11.335%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌44.760
變動率︰-20.029%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/06/2022 22:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/06/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/06/2022 22:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02331 李寧
  • 60.000
  • 00914 海螺水泥
  • 34.450
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.040
股份推介
  • 00330 思捷環球
  • 1.350
  • 目標︰$1.80
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.090
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.020
  • 目標︰$18.00
  • 00357 美蘭空港
  • 16.100
  • 目標︰$17.80
  • 00303 偉易達
  • 60.000
  • 目標︰$61.68
人氣股
  • 08223 紫元元
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 342.000
  • 01910 新秀麗
  • 17.520
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.300
  • 02331 李寧
  • 60.000
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 5.260
  • 目標︰$5.50
  • 03306 江南布衣
  • 9.500
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 4.110
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2022 17:00  《盤後部署》恒指下周初料區間窄幅上落，長汽宜回至12元吸納

02/06/2022 17:20  美團首季虧損擴大至57億人幣，經調整虧損淨額35.86億人幣

02/06/2022 17:45  中華煤氣計劃8月1日起加價4.4%

02/06/2022 18:21  據報多家小米關連公司受監管機構審查而需擱置上市計劃

02/06/2022 15:45  【大國博弈】美國考慮把更多中企加入黑名單，商務部:堅決反對

02/06/2022 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

02/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】領展績後大行點睇？摩通牛看９０﹒１最淡大摩７８

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章

新聞>財經熱話

遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

POCO F4 GT優化遊戲手機：彈出式遊戲鍵、四聲道揚聲器、17分鐘快速充電，性價比高！
人氣文章

娛樂情報

被爆婚內出軌疑推跌懷孕大S 汪小菲認衰求饒︰我深感愧疚
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

12星座下半年戀愛運程預測（下）！人馬座最幸福美滿？哪個星座享受Flirt不愛拍拖？哪些星座最易脫單？
人氣文章

Fashion

夏日注目鏤空設計！從鎖骨、腰間、背部展露小性感！兩個時尚品牌推薦，超模、網紅都追捧！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

「性」不是愛的保證？不急於獻身，分清楚對方是愛上你，還是愛上床，不是更好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
即Check！有無你食開嗰款？3款花生醬疑受沙門氏菌污染須下架！食安中心︰誤食可引致發燒、嘔吐腹瀉（附產品資料）
人氣文章
一時讚賞只不過是短暫成就！除了有自知之明，別忘了知己知彼！
人氣文章
風吹過都痛到喊！新冠患者生蛇風險增15%！50歲或以上高危，又要打疫苗預防？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2022 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金