【CHEERS！】上海明解封兼踏入旺季啤酒股穩升 青啤遭復星減持照漲近半成

內地疫情緩和，上海明日(1日)起亦解封，刺激近日熱炒的內需股延續升勢，其中啤酒股除受惠內地刺激消費政策外，亦適逢天氣日漸炎熱，行業逐漸步入銷售旺季。青島啤酒(00168)縱遭復星國際(00656)悉數減持也未受影響，今日(31日)照樣急升，曾升逾半成。

(青島啤酒網頁截圖)

上海明起有序恢復居民出入公交運營 加快推進復工復市



上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室昨日(30日)晚間發布通告，明確於明日(1日)零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。除中高風險地區和封控區、管控區外，上海各區、各街鎮及各居村委、業委會等，不得以任何理由限制居住本社區的居民出入，同時市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，並終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行。



上海市委書記李強表示，接下來要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工復產復商復市，做到「應復盡復、應放盡放」，不能層層加碼，並聚焦重點領域，更大力度擴投資、促消費。

滬深政府推促進消費紓困措施 廣東山西等多地發消費券

另外，近日深圳市發改委、深圳市商務局等六部門聯合印發實施《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》，提出九大方面30條措施，預計將拉動消費約450億人民幣。上海市政府亦發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出50條助企紓困新政策，其中提到將對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起緩繳社會保險費。《方案》提出的政策措施疊加3月底出台的21條政策，預計全年將為市場主體減負各類資金規模達到3000億元人民幣。

另隨著疫情降溫，各地開始拚疫後經濟，據報目前已有廣東、山西、貴州等多地陸續發出消費券，涵蓋零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，規模都是1億元人民幣起跳。

青啤遭復星悉數減持H股 富瑞指對股價有利看96元

另方面，青島啤酒遭復星國際悉數減持H股，復星國際配售6680萬股青島啤酒H股，佔發行股數10%，配售價62元，較昨日收市價65.05元折讓4.69%，涉資41.4億元。復星去年底亦曾減持3800萬股。完成今次交易後，復星不再持有青島啤酒H股。

富瑞發表研究報告指，這對青島啤酒H股股價有利，因為復星售股自2019年以來一直懸而未決，並擴大了其與A股價格的差距，現時H股估值被低估。而此次出售對青啤的經營影響不大，據該行渠道檢查亦表明其5月銷量有中單位數增長，意味3月以來的復甦趨勢持續。青啤仍是中國消費板塊首選，維持「買入」評級，目標價96元。

瑞銀籲買入潤啤予目標價58.3元 指高端化趨勢不變

另瑞銀近日指，市場正忽略華潤啤酒(00291)的潛在銷售均價增長，並對公司受疫情及原材料成本壓力的影響反應過度。公司股價自3月以來累跌約30%，其估值於4月更觸及2020年低位，雖然疫情期間銷量下跌，但高端化趨勢保持不變，而價格上升亦有助公司提高銷售均價。瑞銀將潤啤列入亞太區首選股名單，重申「買入」評級，目標價58.3元。

其實，啤酒股今年首季業績表現各異，其中以百威亞太(01876)表現最好，實現歸母淨利潤3.02億美元，同比增長29.61%，而青啤歸母淨利潤則同比增長10.2%至11.26億元。百威亞太業績增長主要來自於高端化帶來的每百升收入上漲4.3%，即價格提升。料隨著內地居民可支配收入增加、年輕消費群體崛起，啤酒價格有望繼續上揚。

黃瑋傑：高端化恐受累經濟放慢 青啤再升空間有限



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，青啤除因復星悉數減持消除不明朗因素外，亦受惠上海推出刺激經濟措施，其中提到鼓勵夜遊，令人聯想到可能利好夜場啤酒消費。不過，青啤股價積弱是因中國啤酒市場曾試過十年沒增長，市場已到了飽和點，近年藉產品結構優化提升售價，推動收入及利潤增長，惟高端化如遇上經濟放慢會互為抵銷。

黃瑋傑又指，青啤升至現價不值博，股價由3月頭高位82元跌下來，每次升至250天線即受阻，而現時250天線正處於68.2元，再升空間有限，且近日已累升逾10%，恐升不破250天線回頭下挫。而內需股中較看好汽車板塊，因疫後消費很難估，而汽車本身已有剛性需求，加上有復工復產利好因素，購置稅減免及買車補貼等政策亦陸續出台。

林嘉麒：內需股近期受惠政策幫助 首選啤酒股

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，內需股一向估值貴，去年下半年個別盈利增長已開始放緩，故因殺估值股價下挫，近來最大好轉來自政策幫助，例如餐飲可能會有消費券。內需股估值亦已見調整，短線買餐飲股還可以，但估值仍很貴；惟適逢夏天，故內需股首選啤酒股，然後才吼餐飲股或近日有大行唱好的李寧(02331)。

青啤今日收市升4.23%報67.8元，最多升5.61%至68.7元，成交65.96億元，潤啤則升2.29%報49.1元，百威亞太升2.46%報20.85元。至於其他內需股，李寧升4.71%報61.2元，安踏(02020)升3.05%報89.5元，海底撈(06862)升6.27%報15.6元，九毛九(09922)升7.36%報18.38元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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