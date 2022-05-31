【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力

所謂「五窮六絕七翻身」，港股踏入五月，首個交易日高收12點後連跌三個交易日，曾單日跌逾700點，跌至月內低位19178後反覆向上，最後三個交易日合共，整個5月份回升，表現絕非想像中那麼「窮」。有專家表示，6月份仍需關注美國聯儲局加息走勢，預計港匯將會持續疲弱；而美國對華關稅仍是市場焦點，但專家預計中美關係未必有太大改善；而港股方面，22100點相信是關鍵阻力位。

(資料圖片)

阮子曦：聯儲局或維持鷹派立場



美國聯儲局在5月初宣布加息50個基點，會議紀要就顯示官員傾向未來2個月，分別加息50個基點，但亦暗示在今年下旬放緩加息步伐以實現軟著陸。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，市場大致預期美國下個月會加息半厘，惟重申部分商品價格持續攀升，若美國通脹未來仍維持現水平，現時的加息步伐未必足夠壓抑通脹。他續指，美國聯儲局或維持鷹派言論及行動，而目前市場已消化不少加息半厘的預期，屆時會為金融及股票市場帶來震盪，投資者不能忽視有關風險。



因應美國加息，港元匯價曾觸及7.85弱方兌換保證價，金管局5月數度入市。阮子曦表示，按照目前美國聯儲局的加息步伐，加上美國國債孳息率回落，相信金管局下個月未必會頻頻入市。不過，他強調美國通脹問題仍嚴重，美國聯儲局未來不排除會更進取的加息，屆時美國債息回升而人民幣又轉弱，港元資金會流走，金管局有機會再出手托市。



李偉傑：加息預期窒礙美股上升動力



美國聯儲局早前多次放風，指短期將維持每次議息都會加息0.5厘，而早前公布的4月核心個人消費支出放緩，財經分析員李偉傑指市場維持6月及7月每次加息0.5厘的預期，因通脹有回落跡象，但回落速度未算很快。再之後的加息走向將要觀望通脹回落速度及經濟狀況，聯儲局或有機會減慢加息進程，另外市場憧憬取消中國進口關稅亦有會紓緩通脹。



李偉傑不看好美股6月份表現，因早前道指飆上33000後的回調幅度頗大，可見加息及縮減買債的影響力，預期影響將持續於6月顯現，股市缺乏上行動力，料相關風險因素於下半年仍會困擾美股。



李偉傑指，美國市場近期擔心經濟情況轉差，故資金回流債市，造成孳息率及美元回落，這一情況將對港元較為有利，但不能期望港元轉強，年內仍有較大機會觸及弱方兌換保證，只是未必需要持續買港元，而且市場早已習慣聯繫匯率運作，料市場反應較細。



阮子曦：降低關稅對中美關係影響不大



中美關係繼續成為市場焦點。據外電報道指，美國計劃將部分中國醫療產品的關稅豁免再延長6個月，有關產品關稅豁免待遇原定將在5月31日到期，最新豁免將延長至11月30日。阮子曦認為，美國暫時降低對中國的關稅只因內內嚴重的通脹問題，還觀拜登近期出訪日本，並宣布啟動「印太經濟框架」(IPEF)，早前更表態願意用武力保衛台灣，加上美國中期選舉臨近，美國未必願意向中國伸出橄欖枝，相信中美仍會維持在政治及經濟上的角力。

除了降低關稅外，中概股退市風波仍備受關注。中方一直聲稱在美上市中國企業的審計問題有進展，但美國證券交易委員會(SEC)國際事務主管YJ Fischer表示，就中國企業在美國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論仍存在「重大問題」。



另外，截至今年4月，有21家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成。阮子曦表示，美國正逐步去全球化，並不願意與中國在生意有來往，另一關鍵是中概股公司未能披露與政府的關係，退出美國股市相信在所難免。他預期，未來所有在美國上市的中概股會被列入「預定摘牌名單」，惟每隻中概股未必均順利回流香港，對相關股票的影響尚待觀察。



李偉傑：美國減免關稅難視中美關系改善



至於中美關係，因中國進口關稅將於6月底前屆滿，李偉傑預期因為美國通脹情況，6月底前美國有較大機會取消部分中國進口商品關稅以遏抑通脹，但他指這不能視為中美關係改善的舉動，只是暫時令通脹情況不會惡化。李偉傑補充，中美角力下，中方多數處於被動狀態，如關稅及中概股問題，都須按美方的執行而決定走向。他指出，取消部分進口貨關稅成事機會大，然而市場早已押注相關消息，預期市場反應不會太大，相對出口股會有較明顯刺激，但熱烈程度將不會太高。



至於中概股問題，中方一直表現積極，但李偉傑指需要雙方配合才能成事，但美方態度曖昧，未來視乎美方執行情況，會否進一步派員往中國處理問題，預期仍有望解決，但絕不會於6月底前解決。



阮子曦：內地刺激措施效果或較短暫



內地疫情亦影響港股5月走勢。隨住上海、深圳、北京等多個主要城市封城多時，在疫情等超預期因素衝擊下，中國經濟急劇萎縮，完成全年5.5%左右增長目標挑戰進一步加大。中央罕有地召開相當於全國總動員的穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策，包括增加退稅1400多億元人民幣、普惠小微貸款年內延還本付息、階段性減徵部分乘用車購置稅600億元等。



其後，滬深兩地政府先後推出紓困措施。深圳提出30條措施，圍繞消費端、生產端同發力，實物消費、服務消費雙促進等，預期將拉動消費約450億人民幣。上海就推出50條政策措施，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自6月復工復產等。阮子曦指出，中央改善經濟措施陸續出台，加上物流方面逐步回復，對股市有一定刺激作用，惟中央一次過推出相關措施，猶如「打針食藥」，只是將消費力提前，振興效果未必太持久，同時亦視乎未來主要城市會否再次大規模封城。



另外，人行在5月中旬將五年期貸款市場報價利率(LPR)創紀錄下調15點子至4.45厘，降幅超過市場預期。阮子曦認為，即使人行不斷「放水」，甚至將存款準備金率歸零，根本性問題在於現時經濟環境欠佳，銀行未必願意借貸予中小企，相關措施只能確保部分內房企業的按揭需求不受影響，只能穩定經濟，對股市的刺激作用有限。



李偉傑：措施圍繞刺激消費因涉及民企



深圳上海接連推出振興經濟方案具體措施，李偉傑預期之後將會有更加多現有措施的細節條文出台，深化措施的刺激力度。他解釋，為第二季的經濟增長受封城行動拖累，面臨經濟增速壓力下，中央希望於第三季扭轉狀況，故於措施下受惠的股份中長線將能維持看好，預期利好作用將於整個第三季維持。



近期中央連環出台多項經濟措施都圍繞零售消費，相對傳統刺激經濟方面的基建類則著墨較少，李偉傑認為中央兩方面都有持續運行，但因為消費零售方面牽涉更多民企，故需要更詳細的敘述，但基建一直是中央政策的基調，估計政策一直有運行，只是近期著墨較少。



人行方面，李偉傑預期人行未必會馬上再有新行動，因為早前一輪行動後，需要觀望市場反應以及成效而再作下一步行動，或會先觀望一至兩個月。但市場對於降準的預期會較大，因為要先降準才會再減息。

恒指於本周成功守穩50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)



阮子曦：6月恒指22100料有阻力



「六絕月」將至，阮子曦認為，港股年內低位已在3月份的18235出現，因為市場已經歷疫情最壞時間，加上內地主要城市逐步解封，加強對市場經濟復甦的憧憬，在餐飲、旅遊等內需股帶動下，港股料在6月會有反彈。然而，他認為下半年隱憂仍存在，除了美國通脹問題外，內房股停牌潮、內銀股債務問題等都會影響港股，反彈力度不會太強，6月恒指相信會在20000至22100點之間上落，並建議投資者在餐飲、旅遊及科技股炒波幅。



內地股市方面，阮子曦稱內地主要城市封控時間較預期長，對A股殺傷力較大，即使中央推出刺激經濟措施，惟難以應對權重較大的金融國企股，A股暫時難有吸引力。此外，他認為美股尚未見底，目前只屬反彈市，納指估值亦較高，若然美國聯儲局加息取態更鷹，將對美股影響甚大。



李偉傑：恒指守住250月平均線重要



恒指5月曾再度跌穿250月平均線，結果5月最後幾個交易日拗腰向上守住此關，李偉傑指250月平均線對港股而言屬重要關口，因上兩個月跌穿後都能成功收復，若今個月失守此關則標誌後市仍有調整壓力。目前恒指繼2月以來首度收復五十天線，預期之後仍會於此重要關口掙扎，但只要守住20900點，進一步上升的機會較高，因壞消息已出盡，6月企穩21300水平後，將有望上試22100的百天線水平。

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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