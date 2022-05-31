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【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納 染藍新貴中升受惠復產

31/05/2022

　　內地疫情持續不穩，上海、深圳、北京等主要城市先後宣布封城，令多間車企需停工停產，汽車銷量及交付量都大受影響。不過，隨住上海即將解封，加上中央近期宣布的穩經濟政策，市場憧憬車企有望加快生產，帶動汽車股在5月尾攀升。

 

(比亞迪官網截圖)

 

阮子曦：蔚小理較看好小鵬


　　中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，減徵車稅、汽車下鄉、增加車企補貼等政策已部分反映在汽車股股價身上，投資者宜留意車企受惠於穩經濟政策後的汽車銷量能否有增長。他續指，在眾間車企中，比亞迪(01211)基本面仍較好，因為公司本身未受產業鏈短缺影響，汽車銷量未有倒退，惟現價已累積不小的升幅，值博率不高，而股價上落較大，買入的成本亦較高，建議投資者待股價回至250元才部署。


　　阮子曦亦較留意「蔚小理」造車新勢力下半年的發展，事關三間車企在疫情期間大受打擊，交付量均按年下跌，惟疫情逐步回穩，產業鏈有望恢復，汽車銷售增長可回復至疫前水平，股價或現較大反彈。當中，他較看好小鵬(09868)，因為公司最新漲價的汽車於6月開始交付，交付量會較此前理想，汽車款式都較受歡迎，建議投資者於80元以下吸納，上望目標100元。

 

比亞迪走勢偏強，今天更以280元的今年最高位收市。(經濟通HV2報價系統截圖)


新染藍股推薦中升


　　恒指服務公司在5月尾公布季度檢討結果，決定將中芯國際(00981)、東方海外(00316)、中升控股(00881)及中國宏橋(01378)四股納入恒生指數成分股，瑞聲科技(02018)則被剔除。阮子曦表示，在四隻新染藍股之中較看好中升，有望受惠於疫後恢復生產，改善其汽車銷售，預期反彈會持續一段時間，目標留意62.4元。


　　相反，他不建議投資者長期持有東方海外及中國宏橋，一方面因為染藍概念而累積不小的升幅，二來兩間公司的股權高度集中，貨源歸邊下而不斷上升，價格會變得相當波動，散戶投資者較易損失。至於中芯，他認為公司首季業績尚可，惟涉及中美政治因素影響，投資者都不宜沾手。

 

染藍新貴之一的中升今天大漲逾6%並收高於100天線。(經濟通HV2報價系統截圖)


美團及快手可短炒


　　今個月騰訊(00700)、京東(09618)、小米(01810)、阿里巴巴(09988)等重磅科技股公布業績，整體表現沒有太大驚喜。阮子曦表示，投資者宜留意中央的監管措施對科技股業績的影響，並預期第二、三季仍要「繼續捱」，而部分電商平台如阿里巴巴及京東能否分別借助重開物流及「618購物節」活動而恢復仍有待觀察，部署上都是個股炒波幅為主。


　　科技股之中，阮子曦較留意快手(01024)及美團(03690)，皆因兩隻股票近期的走勢較強，快手首季虧損更收窄至62.5億人民幣，預期業務規模日漸增加，可於55至100元之間炒波幅；將於六月初公布業績的美團就估計業務虧損情況有所改善，相對騰訊及阿里巴巴較好，並預料在140至200元之間上落。


匯控升勢料短暫


　　早前有外電引述消息指，匯控　(00005)一直在研究將其印尼業務首次公開上市(IPO)，以利用這個世界第四人口大國的強勁需求。股價曾於5月25日裂口高開3.14%，重上50元水平。阮子曦指，匯控業務較集中在英國及歐洲大陸，美國業務的影響力相對較小，即使美國步入加息周期，股價會跟隨美國銀行股上升，但未必有強勁升幅。他續指，匯控仍有機會重上年內高位55.1元，惟市場仍蘊釀對環球經濟衰退的擔憂，美國即使加息，香港尚未消化銀行體系結餘，短期內應該不會加息，相信匯控的升勢不會持久。


李偉傑：整改措施需時  炒波幅首選京東


　　5月科技股輪流公布業績，如阿里一樣，即使業績表現維持較差，但好過市場預期便會抽升，李偉傑指科技股業績好過預期而炒上為短線的市場反應，但盈利持續倒退是不爭的事實，主要原因是整改帶來的規範，限制科技企業發展新的盈利增長業務。他預期，整改措施未來兩季仍會限制科企發展，這段期間整改措施逐漸運行暢順後，科企才能著手發展更有增長潛力的業務，到時盈利有望改善。


　　但李偉傑亦指，針對科網的監管短期內都難以真正鬆綁，雖然中央近期經常鬆口支持科技發展，但一直都未有實質措施落地。然而，李偉傑提到科技股於6月仍可望成為救市功臣，始終於恒指佔比較重，若中央再有言論支持科技股，或充當配合中央發展的角色出現，估值便會有望提升，但6月科技股仍主要以上落市為主。他指炒波幅而言可以留意京東，一來基本面上首季營收好過預期，二來市況好轉下反彈幅度亦較同行為佳，建議於190至200元小注博反彈，突破220元蟹貨區後，有望挑戰一百天線244至280元，但他強調因科技股走勢難料，跌穿185元便要止蝕。

　
長汽公布營運數據後可吸納

　
　　早前中央公布減免乘用車購置稅後，傳統燃油車再牽一輪炒作，李偉傑指長城汽車(02333)屬於低排放類別都有過一輪炒作，預期之後將會有一輪調整，建議回落至廿天線11.5元可以留意，另外亦可進一步待5月營運數據公布後，股價調整壓力再減輕才入市亦可。新能源車方面，增長動力較強的比亞迪仍是李偉傑的首選，中長線維持看好，但目前股價稍高，建議未持貨者待回落250天線附近吸納會更好。


匯控6月反覆向上試58元


　　匯控5月底成功收復50元水平，李偉傑指加息周期仍然有利銀行股表現，回顧過去2016至2018年的加息周期，銀行股股價呈持續攀升。早前匯控因為減派季息等因素導致股價回落，但現時匯控恢復回購，配合加息周期，加上本港疫情放緩，預期匯控6月保持反覆向上，逐步挑戰55及58元。


高運費難維持  不利東方海外股價


　　恒指剛過去一次季檢當中，4隻染藍股份皆不是科技股，李偉傑認為是次決定合理，因恒指目前已包含多隻科技股，今次決定亦令恒指各個行業更加平衡。但李偉傑對於4隻染藍新貴都不太看好，中芯業績有所改善，但股價在中美角力下仍較受壓，運輸成本上升亦較影響其業績表現。


　　此外，李偉傑指東方海外走勢強勁，過往股價炒上主要受惠於封城等因素帶來的高運費環境，但現時世界各地港口已逐步重新開放，高運費情況未必能夠維持。他指東方海外屬於強勢股，而目前強勢股十天線防守性強，若連續收低於十天線，建議持貨者應先行獲利。而近期市場憧憬減關稅，刺激航運股一輪炒風，但李偉傑提到，減關稅並不會提升貨品需求量，需要留意市場對相關消息的投放意欲。

 

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒

 

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