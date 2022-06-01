【虛幣世界】美股下挫加密貨幣上揚，比特幣貼近32000美元

隔晚美股低收，但主流加密貨幣持續造好，比特幣貼近32000美元關口，而比特幣在過去四天累積升幅達8%。不過，市場仍然關注經濟衰退及通脹問題，分析師態度謹慎，FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示，預計近期的升幅可能將會維持一段時間，但仍未足夠吸引到長期好友進場。



而Opimas首席執行官兼創始人Octavio Marenzi 指出，在接下來的兩次會議上加息後，美聯儲可能在今年晚些時候加息上，會有相當的靈活性，給加密市場喘息的空間，可能好快就重新印錢，短期內有助加密貨幣。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報31895.92元(美元．下同)，升0.298%(24小時比較．下同)；以太幣現報1946.63元，升0.25%；艾達幣報0.6200元，跌1.05%；瑞波幣報0.4234元，升0.40%。



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