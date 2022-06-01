《午市前瞻》專家指市場日漸消化穩經濟政策 港股兩萬二料有阻力

恒生指數半日收報21255，跌159點或0.74%，主板成交764.94億元。恒生中國企業指數報7324，跌92點或1.25%。恒生科技指數報4406，跌77點或1.72%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及友邦保險(01299)；騰訊控股收報360.4元，跌2元或0.55%，成交66.52億元；美團收報181元，跌6元或3.21%，成交27.02億元；友邦保險收報80.85元，跌0.05元或0.06%，成交19.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、快手(01024)及美團；快手收報75.7元，跌0.3元或0.39%，成交30.1億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。

(吉利汽車官網截圖)

溫鋼城：聯儲局議息或有暗湧



港股今天低開7點報21407，早段跌幅曾擴大至逾230點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水近期不太積極入市，港元弱勢亦無明顯改善，沒有太多外圍資金流入港股，令港股未能進一步上升。



他續指，美國總統拜登承諾竭力壓抑通脹，令聯儲局接下來的議息結果出現暗湧，縮表問題亦成為港股不利因素之一，加上市場已大致消化了中央推出的33項紓困措施，預料恒指短期會在20500點至22000點上落。



吉利宜回至20天線重新部署



財政部、稅務總局發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知。公告指出，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間，且單一車價(不含增值稅)不超過30萬元人民幣的2升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。汽車股個別發展，當中吉利(00175)早段曾衝高至15.9元，惟其後升幅收窄。



溫鋼城表示，吉利由3月15日的年內低位10元反覆向上，升至今天高位15.9元，累計已升了59%，減徵車輛購置稅的消息已在股價反映，今天開高走低，相信短期會處整固格局，建議投資者待回至20天線13.4元水平重新部署。



另外，國務院的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》提到會「支持平台經濟規範健康發展」，惟平台經濟股早段走勢一般。溫鋼城指出，中央提到的「健康發展」界線較模糊，目前仍未有具體政策出台，對平台經濟股刺激作用有限。他以騰訊(00700)為例，中午收在360.4元，微跌0.55%，建議投資者待股價回至320至330元吸納。

吉利連日橫行整固後，今天發力向上突破，高見15.9元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載