  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒地：料輕微加息樓市仍暢旺　新政府房屋政策可實現三贏

01/06/2022

　　恒基地產(00012)聯席主席兼聯席總經理李家誠在出席股東周年大會後表示，4至5月本港樓市交投已見好轉，睇樓和買樓需求有所恢復，隨著近期疫情回穩和香港經濟遂漸復甦，就算市場輕微加息，相信本港樓市將仍然暢旺。

 

恒地聯席主席兼聯席總經理李家誠（網上截圖）


　　李家誠指出，在疫情期間向有需要的租戶提供了許多租金援助，包括向面臨倒閉的餐飲行業租戶寬免數個月的租金，強調相關援助非「一刀切」，會針對不同行業給予不同的優惠，以幫助其渡過難關。


　　對於政府在賣地條款加入「限呎」要求。李家誠指，集團有大量舊樓重建項目和充裕的土地儲備，由於市區呎價較高，呎數細方便市區上車需求，因此市區重建項目沒有呎數限制。對於新投的土地，尤其在新界區建樓時增加單位呎數，因新界呎價較便平，相信「限呎」要求具吸引力。


李家傑：內地樓市不會大跌 上海封城致項目進度延誤半年

 

恒地聯席主席兼聯席總經理李家傑（網上截圖）


　　聯席主席兼聯席總經理李家傑表示，內地房企均在縮表，導致大市較為低迷，但內地政府近期推出多項措施和取消限購以支持樓市，認為當局優於市場微調，相信內地樓市不會大跌，料將安然過渡。


　　李家傑稱，上海的封控措施對集團在內地的項目造成影響，個別項目不能動工，預計項目進一步延誤了半年左右。但現時內地項目工程正在恢復，會盡量追回進度。


李家超房屋政策可實現三贏 恒地將大力支持政府推「千人計劃」

 


　　被問到對候任行政長官李家超上場的期望，李家誠指，對李家超提出的建屋流程「提速、提效及提量」等房屋政策表示絕對認同，認為相關措施將幫到香港市民。而加快土地供應和審批，將對市民、商人和政府帶來「三贏局面」。


　　李家傑則提到李家超提出解決跨代貧窮的「千人計劃」，認為計劃非常好，有助於拉近社會貧富懸殊，恒地將大力支持下屆政府實行有關計劃。他又指，集團2019年開始通過百仁基金進行類似計劃，包括推出「童擁AI」計劃，於2019-2021年在65家學校，向3.5萬名小學和初中學生教授編程。他認為，編程是未來發揮最大生產力工具，美國、英國等都大力推廣學習編程，認為本港在這方面較為落後。他希望，香港在編程發展方面可以追上，未來也能成為大灣區的切入點。若果可以擴大「千人計劃」，長遠將大幅提升香港競爭力。


　　有記者問到恒地創辦人李兆基的近況，李家誠透露，父親現時狀況良好，正享受退休生活和兒孫樂。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

197.900

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

98.950

異動股

02331

李寧

63.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 197.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 98.950
  • 02331 李寧
  • 63.950
  • 02269 藥明生物
  • 64.850
  • 01211 比亞迪股份
  • 294.400
股份推介
  • 00257 光大環境
  • 4.640
  • 目標︰$5.50
  • 01368 特步國際
  • 12.320
  • 目標︰$13.00
  • 01876 百威亞太
  • 21.900
  • 目標︰$24.00
  • 09991 寶尊電商－ＳＷ
  • 27.150
  • 目標︰--
  • 00330 思捷環球
  • 1.400
  • 目標︰$1.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.750
  • 00700 騰訊控股
  • 368.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 197.900
  • 00388 香港交易所
  • 353.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 85.150
報章貼士
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 8.820
  • 目標︰$11.00
  • 09922 九毛九
  • 18.640
  • 目標︰$22.00
  • 00189 東岳集團
  • 10.680
  • 目標︰$11.84
熱炒概念股
即時重點新聞

07/06/2022 14:15  行會通過電車加價7月11日生效，成人票加至3元

07/06/2022 12:33  【外圍經濟】澳洲央行大幅加息50基點至0.85厘，遠超預期

07/06/2022 10:09  【香港政情】林鄭:回歸25周年港府會竭盡全力讓領導人訪港

07/06/2022 09:50  【新冠肺炎】林鄭:入境限制或社交距離措施維持現狀至6月30日

07/06/2022 09:23  《中概異動》科技股開市升跌互見，京東高開4%，網易低開近3%

07/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

07/06/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】阿里健康遭大和削七成二目標，瑞信維持跑贏大市

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指有望重上兩萬二 光伏股較看好福萊特玻璃
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

申簽證排長龍日限30個 突改為網上預約 遊韓恐受阻
人氣文章

娛樂情報

遭盤問感情事 吳卓羲提菊梓喬無從招架
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Gucci部分商店接受加密貨幣！買虛擬土地！潮玩NFT！將來買不起Gucci？奢侈品圈正全面押注Web3？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男人可以將性與愛分開嗎？性愛分開還是合一，只是一個選擇？
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

康城影展紅地毯造型盤點！Anne Hathaway白色禮服美絕全場！Bella Hadid重新演繹Vintage時尚！
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

塔奇曼作品系列：巴巴拉‧塔奇曼——被譽為藝術家的歷史學家！把歷史寫得充滿戲劇性和畫面感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食辣出汗有助排毒消脂？營養師：沒有幫助！經常吃辣仲會傷腸道！只有這個途徑出汗才有用
人氣文章
嬰幼兒胎記多或患罕見神經纖維瘤！醫生：全身逾6個咖啡牛奶斑屬高危，或會惡化變癌！
人氣文章
5個生冷食物、凍飲壞影響！脾胃、皮膚、關節都受罪？飲健脾去濕茶！針灸幫到手？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 14:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 14:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/06/2022 14:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章FOCUS07/06/2022
【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現
人氣文章財經熱話07/06/2022
《午市前瞻》專家料恒指有望重上兩萬二 光伏股較看好福萊特玻璃
人氣文章財經熱話07/06/2022
【滴滴風波】鄧聲興：美團尚有約10%水位　再升還看一大關鍵！
人氣文章財經熱話07/06/2022
【水泥股】海螺水泥再創近三個月低後倒升　博反彈仲有幾多水位？
人氣文章香港要聞07/06/2022
【新冠肺炎】林鄭：6月底前維持現有社距措施　快測陽性須覆核
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金