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【跌市買D乜】領展全年可分派總額升近7%　股價逆市靠穩

01/06/2022

      領展房產基金(00823)今日(1日)中午公布截至今年3月底止全年業績，全年可分派總額按年升6.8%，香港零售物業組合租用率升至97.7%，內地物業組合收益總額亦升21%，今日(1日)股價逆市微升高見71.9元。

 

(資料圖片)

 

每基金末期分派146.08仙　香港零售物業組合租用率升至97.7%

 

      領展全年可分派總額為64.19億元，按年升6.8%；末期每基金單位分派146.08仙。期內收益及物業收入淨額分別按年增長8%及6.5%至116.02億元及87.76億元。年內投資物業組合的估值增長6.9%至2127.61億元，主要由於資產收購及匯兌收益所致。每基金單位資產淨值上升1.1%至77.1元。

 

      領展期內香港零售物業組合租用率達97.7%，按年升0.9個百分點。香港物業整體平均續租租金調整率升至4.8%，平均每平方呎租金微升至62.7元，雖然第五波疫情為租務磋商帶來挑戰，香港物業仍簽訂超過660份新租約。集團指，領展商戶在年內受影響較小，商戶每平方呎零售銷售總額錄得按年7.8%的穩定增長，優於香港平均水平。整體租金對銷售額比例維持在13.1%的穩健水平。另已經為部分因政府抗疫措施而停業的商戶提供1.2億元租金減免，計劃擴至2.2億元，且授予免租期、允許租金分期付款等，未來會持續評估疫情進展，幫助商戶應對挑戰。

 

內地物業組合收益升21%   擬就資產提升項目投放逾10億元


　　去年度內地物業組合的收益總額按年升20.9%，物業收入淨額按年升15.9%，整體租金收繳率維持在97%的穩健水平。期內零售物業組合收益按年升24.5%，五項全資持有物業仍錄得8.8%的強勁續租租金調整率。雖然近期中國內地爆發疫情打擊零售氣氛，整體物業組合的平均租用率穩定，維持在88.5%的水平，零售物業組合平均租用率高達92.3%。

 

      另領展計劃就資產提升項目投放逾10億元的資本開支。集團正為位於香港的大元街市、樂富街市及德田街市進行資產提升，估算資本開支分別為2200萬元、3200萬元及7300萬元，並預期於今年中竣工。此外，已開始規劃廣州太陽新天地購物中心的資產提升項目，以吸納未被滿足的珠江新城中產家庭消費需求，項目將分階段進行，預期首階段將於2022/23年開始，估計資本開支超過1.5億元人民幣。

 

壯大高管團隊   把握各種內部增長及併購機遇

 

      此外，領展壯大高級管理團隊，再公布三名高級管理人員任命，包括委任譚承蔭為首席企業發展總裁、竺海群為中國內地董事總經理，以及林定邦出任首席投資總監(策略投資)，另國際市場首席營運總裁卓格理已於今年4月履新。領展行政總裁王國龍表示，相信這幾位新加盟同事將提升集團團隊的實力，有助更好抓緊亞太區內商機，將透過善用集團的平台資源及規模，把握各種內部增長及併購投資機遇。

 

      領展早前公布將與Oxford Properties組成合資公司，以共同持有Investa Gateway Office(IGO)市值超過23億澳元的澳洲優質辦公室物業組合。領展今公布，收購AOFI I信託之49.9%權益已於今日成交。AOFI I信託主要從事擁有目標投資組合，目前包括位於澳洲悉尼及墨爾本中央商務區之五項優質商廈物業權益。

 

瑞銀：受惠食品通脹及併購   目標價升至84.3元

 

      瑞銀近日發表報告，重申領展「買入」評級，認為在香港食品通脹環境下，領展處於最有利的位置。本港3月和4月食品通脹率分別達到4.6%和4%，將有利於領展租戶的銷售，因為其食品相關交易比例較高，佔67%，而與3年前相比，食品通脹率已上升11%，可能會支持續租租金調整率在2023至25財年加速到8%至11%。預測在食品通脹和最近的併購推動下，領展2021至25財年可分派收入年複合增長率可望維持5.2%，目標價由82元升至84.3元。

 

     領展增加分派，今日升0.21%收報71.2元，成交4.34億元。隨著歐美進入加息周期，央行收水令股市動盪，想長線投資穩健收息，領展相信是佳選之一。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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