  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】SOL發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關

06/06/2022

　　消息指，Solana於本月2日開始發生故障，據官方解釋，由於主網未能達成共識，因此造成約4.5小時的停機，目前已重啟叢集節點。不過，市場對於此講法並不賣帳，SOL幣最低曾見過36美元，對比起早前均價約45美元大跌兩成，目前市場情緒仍然看跌，市場對於早前穩定幣事件仍未回魂，憂慮SOL會否「複製翻版」。


　　而比特幣幣價仍企硬，新加坡加密交易公司QCP Capital表示，對於BTC和ETH，目前的下跌，與2020年新冠病毒時的回吐相同，相信會在這超賣水平內，出現短期反彈；在 2017年，BTC和ETH大約需要一年時間才能達到低谷，這意味著在價格出現絕對底部之前，上行空間可能會受到限制。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報30070.67元(美元．下同)，升0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1822.84元，升0.92%；艾達幣報0.5762元，升1.53%；瑞波幣報0.3974元，升0.51%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

192.800

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

96.500

異動股

02331

李寧

61.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 192.300
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 96.450
  • 02331 李寧
  • 61.950
  • 02269 藥明生物
  • 60.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 295.200
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 21.700
  • 目標︰$24.00
  • 09991 寶尊電商－ＳＷ
  • 25.350
  • 目標︰--
  • 00330 思捷環球
  • 1.370
  • 目標︰--
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.050
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 15.640
  • 目標︰$18.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 192.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 01211 比亞迪股份
  • 295.200
  • 00388 香港交易所
  • 342.800
報章貼士
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.490
  • 目標︰$5.00
  • 03800 協鑫科技
  • 2.850
  • 目標︰$3.50
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.260
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/06/2022 09:29  【外圍經濟】本周6國央行料加息，歐洲央行料宣布結束購債計劃

06/06/2022 09:24  《中概異動》績後美團高開近7%，首季虧損擴大至57億人幣

06/06/2022 09:15  《本港經濟》5月PMI升至54.9，增長率創逾11年新高

06/06/2022 08:33  【大國博弈】美國商務部長:拜登要求團隊研究取消部分中國貨關稅

06/06/2022 08:28  【國際要聞】美韓今晨試射8枚導彈威懾北韓

06/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

06/06/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】美團績後獲七行調高目標，麥格理評級升至跑贏大市

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：美團短期難返221元　科技股中長線首選騰訊
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】美團績後獲大行唱好　邊間唱得最勁？
人氣文章

新聞>財經熱話

【陶觀天下】油價動盪　白宮認錯
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

6月自助餐推介！主題勁多勁吸引Buffet！任食凍波士頓龍蝦生蠔鴨肝／蟹癡盛宴／泰式燒烤／食肉獸派對／名店港式情懷
人氣文章

時事要聞

增515宗近期新高 4酒吧添45患者 Omicron亞變種疑九龍城傳播
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

如何用英文快而準刺激潛在顧客購買慾？27句國際銷售常用句子，不能不學！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

「性」不是愛的保證？不急於獻身，分清楚對方是愛上你，還是愛上床，不是更好？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

英國第一個70周年登基鉑禧：改變英女王一生的重要時刻（下）
人氣文章

Fashion

Loewe專門店變身小型藝術館！走進最新Casa Loewe香港旗艦店！選購精品手袋、設計師傢具兼欣賞藝術珍藏！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
重新定義「醫療床」: 鼓勵用家離床！開拓天花板以外世界
人氣文章
世界混亂！在未知逆境當前，唯一出路是甚麼？覺醒，境隨心轉！
人氣文章
一時讚賞只不過是短暫成就！除了有自知之明，別忘了知己知彼！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 11:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 11:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 11:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2022 11:04
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning06/06/2022
溫傑：美團短期難返221元　科技股中長線首選騰訊
人氣文章大行報告06/06/2022
【大行炒D乜】美團績後獲大行唱好　邊間唱得最勁？
人氣文章財經熱話06/06/2022
【陶觀天下】油價動盪　白宮認錯
人氣文章財經熱話06/06/2022
【虛幣世界】SOL發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金