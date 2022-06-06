  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指反彈目標22500 看好美團短線重上220元

06/06/2022

　　恒生指數半日收報21311，升229點或1.09%，主板成交708.76億元。恒生中國企業指數報7363，升96點或1.32%。恒生科技指數報4502，升105點或2.39%。　

　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及比亞迪股份(01211);美團收報192.9元，升12.7元或7.05%，成交55.67億元;騰訊控股收報360.4元，升1.4元或0.39%，成交36.46億元;比亞迪股份收報299.2元，升14.8元或5.2%，成交21.41億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報93.35元，升1.05元或1.14%，成交18.42億元。

 

(美團官網截圖)

 

葉尚志：恒指企穩50天線為重要指標


　　端午假期後的首個交易日，港股高開200點報21282，早段走勢靠穩。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，美股走勢雖較反覆，惟隨住恐慌指數逐步回落，或反映市場正已消化了加息因素，相信美股短期潛在波動較小，減低港股受拖累的風險。


　　他續指，恒指自2月下旬開始受俄烏戰事、美國加息等因素拖累，惟近日都能企穩在50天線之上，是其中一個重要指標，預料港股正擺脫外圍不明朗因素的影響，短期處於穩中向好的格局，反彈目標留意22500點。不過葉尚志仍然提醒投資者，宜留意本周中國及美國公布的通脹數據。


美團核心業務增長成關鍵


　　重磅科技股美團(03690)上周公布業績，首季虧損擴大至57.03億元人民幣，仍優於市場預期；期內收入按年升25%，亦優於預期。大行及券商紛紛調高美團目標價，當中麥格理由143元升逾五成至216元，評級更由「中性」調高至「跑贏大市」。股價今天高開6.55%，早市一度升近8%，高見194.8元。


　　葉尚志表示，美團的外賣送餐為核心業務，同期有關業務分部收入及經營溢利按年均有增長，令集團有條件及基礎發展新業務，對前景感到樂觀。他又指，美團在3月份跟隨大市下跌，股價殺得太低，目前有業績帶動下逐步修正，短線目標220元。


比亞迪有望重上324元


　　除了美團，比亞迪(01211)今天早段同樣造好，高開1.27%，盤中曾升近5%，高見299.8元。公司公布5月汽車銷量約11.49萬輛，按年升1.48倍，全部來自新能源汽車；期內汽車月產量約11.81萬輛，按年升1.41倍。


　　葉尚志表示，即使內地在3至4月的疫情反彈，惟比亞迪銷量仍按年上升，反映公司生產線相當完整，受零部件短缺影響亦較微。他續指，單計5月比亞迪累計升幅18.75%，為升幅第二大的恒指成分股，短期強勢料仍會維持，並有望重上去年10月的歷史高位324元。 

 

美團績後股價偏強，並上破190元心理關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組




其他美團相關新聞：
美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成
【大行炒D乜】美團績後獲大行唱好　邊間唱得最勁？
《外資精點》富瑞：美團首季業務勝預期，目標價微升至３２３元
《外資精點》瑞銀料疫情對美團次季影響較預期大，目標價２００元
《外資精點》大摩：美團首季業績勝預期，維持增持，目標２４０元
《外資精點》大和下調美團目標５％至２８５元，首季業績符預期

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

198.100

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

99.100

異動股

02331

李寧

63.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 99.100
  • 02331 李寧
  • 63.350
  • 02269 藥明生物
  • 62.900
  • 01211 比亞迪股份
  • 300.600
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 22.150
  • 目標︰$24.00
  • 09991 寶尊電商－ＳＷ
  • 25.850
  • 目標︰--
  • 00330 思捷環球
  • 1.380
  • 目標︰$1.80
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.100
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 15.660
  • 目標︰$18.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.100
  • 01211 比亞迪股份
  • 300.600
  • 00388 香港交易所
  • 347.600
報章貼士
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.530
  • 目標︰$5.00
  • 03800 協鑫科技
  • 2.860
  • 目標︰$3.50
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.200
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/06/2022 15:54  港股收市尾段升逾600點，藥明、美團漲逾9%推升恒指

06/06/2022 15:18  煤氣(00003):未有回應會否再派紅股，8月加價幅度溫和

06/06/2022 14:46  任志剛:除非爆發「金融核戰」，否則香港應維持聯繫匯率制度

06/06/2022 14:19  《異動股》債務危機未除，內房股逆市捱沽，中海外挫5%

06/06/2022 09:29  【外圍經濟】本周6國央行料加息，歐洲央行料宣布結束購債計劃

06/06/2022 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

06/06/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】美團績後獲七行調高目標，麥格理評級升至跑贏大市

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪5月銷量佳股價創半年高　理想將發布新車飆逾一成
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》財新服務業PMI遜　科技業似見曙光　滬指企三千二
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

槍枝管制從五角大廈開始
人氣文章

財識兼收．止凡

新世紀投資要點
人氣文章

娛樂情報

爆囡囡愛看媽咪開槍戲 郭羡妮支持乖女選港姐
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

Amber Heard證供被攻破？Johnny Depp前女友Kate Moss、華納總裁做證，能揭開可憐家暴受害人的真面目嗎？
人氣文章

Fashion

Loewe專門店變身小型藝術館！走進最新Casa Loewe香港旗艦店！選購精品手袋、設計師傢具兼欣賞藝術珍藏！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

連荃灣人氣鮮肉切割員都比下去？一個在褲管下不為人知的小癖好，開發女生另一個小宇宙！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥人士福音？增飽腹感、副作用少、不反彈！浸大中醫藥團隊研發MT1-MMP蛋白酶，日後有望製成減肥藥
人氣文章
食辣出汗有助排毒消脂？營養師：沒有幫助！經常吃辣仲會傷腸道！只有這個途徑出汗才有用
人氣文章
半夜口乾渴醒？中醫：未必是缺水！或與肺肝脾腎失調有關
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2022 18:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/06/2022
比亞迪5月銷量佳股價創半年高　理想將發布新車飆逾一成
人氣文章中國故事06/06/2022
《神州經脈》財新服務業PMI遜　科技業似見曙光　滬指企三千二
人氣文章專訪06/06/2022
【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
人氣文章財經熱話06/06/2022
【光伏股起動】新特能源突破20元　連敬涵料仲有兩成潛在升幅！
人氣文章財經熱話06/06/2022
美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成
人氣文章FOCUS06/06/2022
【FOCUS】約翰遜仕途迎考　英鎊恐同捲漩渦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金