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【虛幣世界】加密貨幣情緒改善，其他山寨幣榮辱互見

07/06/2022

　　比特幣波動性目前明顯減弱，其中比特幣在過去24小時升了4%，目前企穩於三萬美元關口，而其他山寨幣則榮辱互見，Helium的HNT代幣在過去 24小時內上漲了13%； Solana 的SOL代幣上漲了5%；The Graph 的GRT代幣下跌了2%；而以太幣則下跌4%並失守1800美元關口。


　　另外，有分析相信，比特幣過去兩週的空頭清算數量較少，這表明大多數賣家沒有投降；相反，多頭清算更為嚴重，反映出過去幾週價格連續下跌時多頭頭寸的平倉。相信目前加密貨幣看跌情緒減弱，比特幣恐懼與貪婪指數在過去一個月已經穩定下來，短期內反彈機會較大。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報30239.57元(美元．下同)，跌3.61%(24小時比較．下同)；以太幣現報1757.62元，跌5.49%；艾達幣報0.5830元，跌4.28%；瑞波幣報0.3912元，跌2.86%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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