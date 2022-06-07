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《午市前瞻》專家料恒指有望重上兩萬二 光伏股較看好福萊特玻璃

07/06/2022

　　恒生指數半日收報21628，跌25點或0.12%，主板成交811.21億元。恒生中國企業指數報7501，升1點或0.02%。恒生科技指數報4625，升23點或0.51%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報371.8元，升4.2元或1.14%，成交59.17億元;阿里巴巴-SW收報100.5元，升3.55元或3.66%，成交47.52億元;美團收報198.4元，升0.3元或0.15%，成交39.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(福來特玻璃官網截圖)

 

黃偉康:福萊特玻璃可回至33.3元吸納


　　美國宣布將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予一年的關稅豁免，惟本港光伏股今天早段表現只靠穩，並未見很大升幅。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美國希望透過豁免關稅，刺激東南亞光伏組件的供應，某程度反映美國想減低對中國的依賴，對一眾光伏股並非好事，對本港光伏股的作用有限。

 

　　不過，他都提到隨住內地逐步復工復產，中央亦有意加快基建，市場憧憬光伏行業內部需求提高，推動光伏股在A股造好。當中，他較看好福萊特玻璃(06865)，因為公司有在香港及內地上市，內地訂單有望上升，對港股都有幫助，惟股價由4月尾開始已累積不少升幅，建議投資者於250天線33.3元水平吸納。


中央監管風向轉好，助中概股造好


　　據《華爾街日報》最新報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的APP重回國內應用商店。消息刺激多隻美股中概股大漲，滴滴收市揚逾兩成。


　　黃偉康表示，由於滴滴出行本身涉及不少敏感資料，中央或擔心公司赴美上市，會將這些資料外洩，故才出招緊急煞停上市計劃。然而，滴滴出行已召開臨時股東大會，通過自願除牌方案，減少中央的憂慮，令美股中概股高收。不過，他重申此事只屬個別事件，而本港中概股已率先於上日(6日)收市尾段上升，今天升幅不多屬正常。


　　黃偉康又指出，內地復工復產消息令市場預期中概股第二、三季的業績可以改善，美國因應國內通脹問題，有意減低關稅，對中概股亦是好消息。他續指，中央不斷召開會議，商討監管措施對科網股的經濟影響，反映中央監管風向轉趨溫和，降低市場不穩情緒，令板塊近期走勢好轉。他預期，港股短期有望重上100天線22000點，能否進一步向上突破就要視乎有沒有利好消息或實際政策出台。

 

福來特玻璃受惠美國撤銷關稅，股價曾創35.1元的兩個半月高位。

  (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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