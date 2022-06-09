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【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌

09/06/2022

　　市場擔心滯脹及經濟增長放緩問題困擾美國，美股及加密貨幣隔晚回吐，比特幣目前穩守於三萬美元關口，但以太幣則失守1800美元水平。其他山寨幣隨美股下挫，DOT和AVAX下跌超過3%，SOL下跌超2%；LINK是贏家之一，上漲了約 2%。


　　3iQ Digital Asset研究主管 Mark Connors分析指，比特幣的基本面完好無損，但由於監管法例目前未有明確性，相信比特幣可能會保持區間波動；另外他還注意到以太坊2.0遷移作為測試網的失敗，他認為以太坊的股權證明可能到2023年才能現實。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報30287.12元(美元．下同)，升0.27%(24小時比較．下同)；以太幣現報1797.62元，升0.32%；艾達幣報0.6433元，升0.41%；瑞波幣報0.4013元，升0.15%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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