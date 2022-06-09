《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標

西方多家央行已開始逐步退出超寬鬆貨幣政策，近期每次加息幅度為半厘的央行為數亦不少，然而，人民銀行新一輪的寬鬆措施早自去年7月開始，其時將存款準備金率下調0.5個百分點，針對大型金融機構的為12%，中小型的為10%，其後在12月下調0.5個百分點，今年4月再減0.25個百分點。另外，去年12月亦將1年期中期借貸便利(MLF)息率，以及1年貸款市場報價利率(LPR)皆下調0.1個百分點，今年1月則將5年期LPR下調0.05個百分點，5月再減0.15個百分點。

(資料圖片)

嚴厲監管措施料告一段落



此外，5月中旬國務院副總理劉鶴表示，要支持平台經濟及民營經濟持續健康發展，處理好政府與市場關係，同時支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。言論讓人有感，經歷了一年多的嚴厲市場監管措施告一段落，各行業經過整頓後，內地企業應會規行矩步，令平台經濟及民營經濟持續健康發展！



今年3月15日恒指最低跌至18235點，當天筆者發文斷定恒指已具備技術性大幅反彈條件，首個反彈目標21640點已於3月18日到達(當天高位為21646點)，但目前與第二個反彈目標24706點仍有一段距離。



大戶似部署中長線好倉



從日線圖觀察，恒指於3月15日在18235點見底後，基本上呈三角形走勢，並於5月27日向上突破，昨天(8日)最高升至22064點，惟受制於100日SMA的22076點，今日高見22142點，突破100日SMA後隨時反覆下跌，且22000點心理關口得而復失，但我仍然認為這只是技術性調整而已，而且根據《經濟通HV2報價系統》，恒指熊證重貨區集中在22000至22099點，今天的高位已令上述區域的熊證全數收回，根據以往的觀察，熊(牛)屠盡，勢必回。



不過，好友仍要注意，目前牛證重貨區雖在20400至20499點，但向上亦有三層相對重倉的匿區域，分別是20600至20699、20800至20899，以及21000至21099點。從樂觀角度來看，好友似乎已開始為中長線的升市作部署-分段築起「護城河」，而且最高位置的重倉區與恒指現水平只相差約800點，以目前每日波幅隨便皆可超過500點計，難道這只是勇字當頭的散戶，以賭博心態去建立的？



六絕過後有望大反擊



我反而認為，這是大戶的其中一個據點，故若恒指本月並未收低於21000點，上升的形勢就非常明顯了！再加上有所謂「五窮六絕」之說(雖然我不太相信)，若然6月不絕，7月何止翻身，根本可以大反擊！雖然24706點為恒指今浪主要反彈目標，但去年2月高位31183至今年3月低位18235點的38.2%反彈位23181點同樣重要。從日線圖亦可發現，2020年9月25日的調整低位為23142點；去年12月中及今年1月初，恒指亦在23100點附近形成小雙底形態，故23100點水平亦可視為短期重要的反彈阻力。

恒指連續第二日受制於100天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》





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