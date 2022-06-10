  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩

10/06/2022

　　市場關注美國CPI數據公布，惟美股急挫，道指大跌逾630點，但加密貨幣走勢平穩，比特幣仍企於30000美元附近，以太幣則未能突破1800美元。其他主要山寨幣與LTC一度下跌超過 3%，ADA和CRO下跌約一個百分點；LINK延續近期上漲勢頭，一度上漲超過6%，而SOL則上漲超過3%。

 

　　Oanda美洲高級分析師Edward Moya表示，比特幣繼續徘徊在30000美元附近，因為加密貨幣交易員正在等待關鍵的通脹報告，這可能會引發市場對美聯儲在9月可能採取的行動的預期。市場相信美國CPI將顯示通脹率仍遠高於8%，為40年來的最高水平；美國中央銀行可能會在下次會議上再加息0.5個百分點，以配合上個月的最近一次加息。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報29841.47元(美元．下同)，跌0.89%(24小時比較．下同)；以太幣現報1779.94元，跌0.50%；艾達幣報0.6253元，跌1.11%；瑞波幣報0.3977元，跌0.63%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

107.800

異動股

00700

騰訊控股

386.600

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

239.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.900
  • 00700 騰訊控股
  • 386.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 239.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.320
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 203.600
股份推介
  • 02347 友和集團
  • 2.310
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 210.600
  • 目標︰$240.00
  • 00302 中手游
  • 2.210
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 348.400
  • 目標︰$440.00
  • 01458 周黑鴨
  • 4.170
  • 目標︰$5.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.900
  • 00700 騰訊控股
  • 386.600
  • 00388 香港交易所
  • 348.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 84.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 198.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 69.450
  • 目標︰$75.00
  • 02269 藥明生物
  • 69.050
  • 目標︰$100.00
  • 01109 華潤置地
  • 34.100
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2022 09:36  【外圍經濟】歐洲央行宣布7月停止淨資產購買計劃及加息25基點

10/06/2022 09:35  【聚焦數據】內地5月PPI同比漲幅續回落至6.4%，符預期

10/06/2022 09:35  【聚焦數據】內地5月CPI同比漲幅持平於2.1%，略低預期

10/06/2022 09:23  恒指低開346點，科技股跌，嗶哩嗶哩瀉14%，阿里巴巴跌3%

10/06/2022 08:31  《華爾街內望》市場靜待通脹數據，美股受挫，道指跌逾600點

10/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

10/06/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】嗶哩嗶哩遭瑞信、高盛削價，摩通予平保「增持」

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章

新聞>香港要聞

《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

笑對網民嘲諷「阿嬋」 楊千嬅：年紀大係事實
人氣文章

論盡中港台．岑逸飛

管治香港所需的團隊精神 2
人氣文章

市場最熱點

航運股急瀉　尋底定調整？港股反彈後整固？潘鐵珊教你執倉策略！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

用本地精品食材打造意國美味！驚喜6道菜Tasting Menu：香煎新鮮捕獲銀錩魚、游水花蟹意大利麵、皮脆肉嫩新界平原雞
人氣文章

港女講男．妮洛

Sugar Daddy與Sugar Baby：開展一段包養關係，一個要金錢物慾，一個要談情性愛，是你情我願、各取所需的交易？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「莊園栽種的不止黑松露，還有他濃濃的愛……」英女王與菲臘親王逾70年的滿分愛情 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
治療三高 最新目標指引
人氣文章
風吹過都痛到喊！新冠患者生蛇風險增15%！50歲或以上高危，又要打疫苗預防？
人氣文章
Apple喬布斯因此病不治！神經內分泌腫瘤難察覺、易誤診！醫生：持續腹部不適要留神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 09:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 09:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 09:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2022 09:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2022
【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章香港要聞09/06/2022
《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章財經熱話09/06/2022
《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標
人氣文章中國故事09/06/2022
《神州經脈》貿易超預期回暖　京滬封控再現　萬億成交中斷
人氣文章財經熱話09/06/2022
【染藍魔咒？】東方海外染藍前夕急　潘鐵珊籲有貨盡快減持！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金