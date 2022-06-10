歐央行預告下月溫和加息 匯控渣打股價持續受壓

昨日(9日)歐洲央行(ECB)議息，表示7月傾向加息0.25厘，雖預期9月繼續加息，且表明若通脹惡化需大幅加息，但之前已有管委認為7月應加息半厘，現時較溫和的加息步伐難免令受惠加息的國際銀行股受壓，已連跌多日的匯控(00005)及渣打(02888)今日(10日)股價再受壓，前者50元關口危危乎恐失守，後者更跌近2%。不過，美國聯儲局下周亦將議息，料加息半厘，相信股價未必跌得太傷，惟歐美經濟轉差及本港樓市疲弱亦對銀行股不利。

(Shutterstock圖片)

歐央行傾向7月加息0.25厘 有管委認為應加半厘

ECB昨日一如預期維持三大指標利率不變，包括將主要再融資操作利率維持在零水平，抵押貸款利率維持在0.25厘，以及隔夜存款利率維持在負0.5厘。另ECB在今次議息聲明中明確表示，管理委員會傾向在7月將指標利率(上述三項利率)皆上調0.25厘，並預期在9月份進一步加息，但幅度則視乎央行對中期通脹前景的最新預測，若然中期通脹持續或惡化，ECB需要大幅加息。ECB同時調低歐元區今明兩年GDP預測，由3月時估計增長3.7%及2.8%，下調至僅增長2.8%及2.1%。ECB行長拉加德今晚將發表講話，市場關注對未來的貨幣政策會否有更清晰的指引。

值得留意，歐元區上月通脹加快至8.1%超出市場預期，歐央行管委對加息速度出現分歧。斯洛伐克央行行長Peter Kazimir表示，數據確認歐央行必須加息，其底線為7月加息0.25厘，但對加息半厘持開放態度，又指9月或會加息半厘，而歐元區的中性利率應接近2%，奧地利央行行長Robert Holzmann亦指在7月加息半厘合適。但西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，利率應逐步上調，避免急劇變動，歐元區中性利率應約為1%，意大利央行行長Ignazio Visco亦指，基於經濟展望不確定性，利率應有序上調。

美儲局下周議息料加息半厘 今公布CPI料按年升8.3%

另方面，美國聯儲局將於下周二(14日)及周三(15日)議息，市場普遍預期加息半厘。上周五(3日)美國非農就業人數增幅高於預期，亦強化市場對美聯儲未來幾個月加息的預期，芝商所美聯儲觀察工具顯示，期貨市場認為美聯儲在6月加息50個基點的概率為99.3%。聯儲局前副主席布林德(Alan Blinder)表示，聯儲局可能需在接下來3至4次會議每次加息50個基點，並有可能要忍受經濟衰退，才能將通脹率拉回到2%的目標。美聯儲理事沃勒早前亦表示，美聯儲應預備現在起每次議息考慮加息半厘，直至通脹受控。

美儲局會否繼續猛加息，還要看今晚美國公布的5月份消費者物價指數(CPI)，預期維持按年上升8.3%。惟德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安指，美國通脹仍未見頂，經濟陷入滯脹是其基本風險假設，6月CPI可能再度惡化升至8.5%，各個環節包括食品與能源等的通脹升勢仍強勁。

瑞士寶盛私銀：利率上升提升銀行淨利息收入 惟樓市疲弱或不利股價

瑞士寶盛私人銀行亞洲區股票研究部麥豪冠指，在利率走高環境下，香港銀行股基本面今年下半年仍然良好。投資者擔憂中國宏觀經濟放緩和疫情再起，而多數銀行股的股息率均超過4%，成為一個安全避風港。而利率上升的時機和幅度將提升銀行的淨息差、淨利息收入和股本回報率，並將成為2022財年的關鍵催化劑，其中匯豐銀行首季業績已反映淨利息收入自疫情爆發以來持續大幅改善。



麥豪冠又指，聯儲局可能在未來兩次會議加息50點子，預料利率上升將對銀行帶來更顯著的正面影響，不過關鍵是港元市場利率何時可以顯著上升，1個月利息期的港元香港銀行同業拆息還是保持在0.25厘左右的低位，而1個月利息期的美元利率則已為1.16厘。此外，香港樓價和成交量最近呈現弱勢，如果這趨勢進一步加劇，可能導致更大撥備壓力，為銀行股股價帶來不利因素。

匯控密密回購 渣打上月完成回購後未見動靜

另外，匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股，至今累計回購約4537萬股。集團前日(8日)在英國回購約158.69萬股，總值約827.2萬英鎊(約8139.4萬港元)，同日在香港聯交所回購158.64萬股，總值約8191.8萬港元，昨再在英國回購約157.54萬股，總值約811.25萬英鎊(約7956.9萬港元)，並在香港聯交所回購149萬股，總值約7537.8萬港元。

至於渣打，自上月19日在倫敦斥逾一百萬英鎊回購股份後，集團在2月公布的回購計劃完成，但至今卻未見再回購，儘管集團在2月公布業績時曾表示，在利率趨升預期下，估計渣打未來收入有大動力，希望未來3年加大派息及回購力度。

大摩：上調渣打收入預測 目標價升至61.8元

不過，摩根士丹利近日發表研究報告，將渣打目標價由58.5元上調至61.8元，維持「與大市同步」評級。大摩估計渣打2022財年的淨利息收入及非利息收入均較高，主要受惠於早過預期的利率上升及更高的交易收入，對渣打2023至24財年的總收入預測適度上調，另對渣打的貸款虧損支出預測有所下調，特別因今年經濟將從疫情中復甦。

匯控半日跌0.99%收報50.1元，連跌4日，累計跌幅4.84%，成交3.87億元。渣打則跌1.94%報58.25元，同樣連跌4日，累計跌幅5.74%。另恒生(00011)跌0.3%報135.3元，中銀香港(02388)跌0.34%報29.55元，東亞(00023)跌0.7%報11.32元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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