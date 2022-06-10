  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休

10/06/2022

　　過去一年受惠歐美疫後航運需求急升，航運股表現凌厲，其中東方海外(00316)上個月更先後被納入MSCI中國指數及恒指成分股，自去年10月累計升幅達一倍，惟隨著近日全球經濟衰退風險加劇，恐拖累航運需求，反映全球航運價格的波羅的海乾散貨指數(BDI)5月下旬以來大跌三成，東方海外連同一眾航運股昨日(9日)突急插，而BDI昨再跌2.8%報2342點，連跌4日創6周新低，今日(10日)航運股仍未止跌，縱使東方海外將於下周一(13日)起正式染藍，且有大行大幅上調目標價至逾300元，但今日仍最多跌逾半成低見230元。

 

(東方海外網頁截圖)

 

OECD世銀降全球經濟成長預期　惟中國解封或帶動散裝航運需求

 

　　經濟合作與發展組織(OECD)周三(8日)下調今年全球經濟成長，由4.5%往下調整到3%；世界銀行(World Bank)於周二(7日)也將今年全球GDP成長率預估值由4.1%下調至2.9%，同日美國財長耶倫指，美國經濟可能面臨長期的高通脹。另根據Hellenic Shipping News，散裝乾貨需求風險日增，而且可能持續很長時間，因中國為防疫採取封鎖措施，削弱其工業原料需求，加上戰爭重創烏克蘭農業，導致當地逾半港口關閉，損害黑海穀物航運需求。


　　不過，根據美國股票分析媒體The Motley Fool報道，中國逐漸解封，對煤炭和鐵礦砂等的需求應會復甦，而且中國港口擁塞逐漸好轉，也會帶動更多散裝航運需求。上海航運交易所表示，自6月1日起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，連日來上海海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水平的90%以上。隨著端午假期休整完畢，上海口岸或迎來一至兩周的出貨高峰。

 

交銀國際：受惠亞洲出口續增　目標價升至320元


      交銀國際最新發表研究報告指，亞洲出口持續增長，數據顯示今年前4個月亞洲至北美的貿易量同比增長5%。美國零售協會預測，第3季美國集裝箱進口量將繼續同比增 1.7%。隨著上海解封，亞洲到歐洲的貨運需求也在回升，預計東方海外的貨運量可能在第3季恢復，並支撐其經營業績。


　　交銀國際又指，如果旺季如期到來，即期運費可能會維持在較高水平，未來幾周更有可能開始上漲，預計合同費率的雙倍增長加上堅挺的即期運價(目前仍比去年高20%)，將可保證東方海外今年再創佳績。根據合同費率談判結果上調今年盈利預測，但下調了2023至24年的運價預測，因為供應鏈瓶頸有望緩解，維持買入，目標價從235元上調36.2%至320元。

 

匯證：付運加快推高運費看225元　摩通：料第3季需求反彈


　　匯證早前則指，在積壓需求支持下，來自上海的海運及空運持續加快，對海運及空運費率影響正面。上海出口集裝箱運價指數(SCFI)按月續升0.3%，連升兩周，同時中國出口貨櫃運價指數(CCFI)更連升三周。運費上升反映積壓付運的動力正在加大。付運在旺季進一步加快及假期前補貨加劇港口擠塞，亦推高運費，予東方海外「持有」評級，目標價225元。


　　另摩通亦於早前表示，重新評估了集裝箱貨運行業的需求和供應，同時計及日益複雜的推動因素，繼續支持正面的看法。預計今年上半年需求下降幅度會較大，隨後於今年第3季出貨旺季反彈，將亞洲集裝箱船運公司今明兩年盈利預測平均上調約55%，維持東方海外「增持」評級，目標價由401元下調至340元。

 

野村：上海往歐美航運費似已下降　對航運業看法謹慎

 

　　不過，野村引述《Daily Cargo》報道指，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)截至6月2日數據顯示，從上海到歐洲集裝箱的每20呎標準貨櫃運價，按周下降10美元至5855美元，而從上海到北美西岸則按周下跌66美元至7710美元；上海至北美東岸的每40呎標準貨櫃運價，按周下降274美元至10231美元。雖然相關報道的準確性尚不肯定，但投資者對航運業看法保持謹慎有其必要，因上海往歐美的航運費用似乎經已下降。

 

      東方海外今日跌3.21%收報235.4元，連跌3日，累積跌幅15.75%，成交13.43億元。另中遠海控(01919)跌1.36%報13.04元，太平洋航運(02343)跌3.75%報3.59元，海豐(01308)跌3.26%報26.7元，惟中遠海能(01138)升0.81%報4.99元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

其他東方海外相關新聞：
《魚缸博客》染藍效應已過，東方海外有排回？
《品中資－羅國森》先紅後藍，東方海外（００３１６）恐見頂
時富投資（１０４９）９９０萬元購東方海外（３１６）近４萬股

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

112.800

異動股

00700

騰訊控股

396.400

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

219.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 219.800
  • 01299 友邦保險
  • 80.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 149.900
股份推介
  • 06860 指尖悅動
  • 0.240
  • 目標︰$0.35
  • 02347 友和集團
  • 2.100
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 213.800
  • 目標︰$240.00
  • 00302 中手游
  • 2.630
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
  • 目標︰$440.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 00700 騰訊控股
  • 396.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 201.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 315.800
  • 00388 香港交易所
  • 355.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 69.100
  • 目標︰$75.00
  • 02269 藥明生物
  • 69.000
  • 目標︰$100.00
  • 01109 華潤置地
  • 33.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2022 16:08  【聚焦數據】內地5月M2同比增11.1%，顯著高於預期

10/06/2022 13:41  《中概異動》美團升3%，獲大戶積極買入，阿里巴巴、網易轉升

10/06/2022 13:34  《異動股》午後部分汽車股擴大升幅，比亞迪漲5%，蔚來跌幅收窄

10/06/2022 09:36  【外圍經濟】歐洲央行宣布7月停止淨資產購買計劃及加息25基點

10/06/2022 09:35  【聚焦數據】內地5月PPI同比漲幅續回落至6.4%，符預期

10/06/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６億人幣，買騰訊沽美團

10/06/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】嗶哩嗶哩遭瑞信、高盛削價，摩通予平保「增持」

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

高小已患脂肪肝？睡眠窒息！高血壓！小朋友肥胖引發多種疾病！醫生：港孩體型極端化
人氣文章

廣告背後．袁靜

日本人氣男星綾野剛爆性醜聞！廣告商紛紛割席！他在HISENSE廣告的暖男形象與現實差太遠？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

11瞞徒
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

文字用詞惹的禍？開汽水罐、手遊對話慘變「情慾短訊」？公司Email要小心用！
人氣文章

Art & Living

麥當娜親自欽點出演自編自導傳記電影！古典系女伶Julia Garner不簡單！精湛演技早在《創造安娜》前已受肯定？
人氣文章

Beauty

感受木調花香的叢林和忘憂的大海：Issey Miyake最新香水、Le Mer限量版精華面霜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生 | 酷熱天氣提防夏季皮炎！3款湯水健脾去濕、清熱解暑！點解夏天要「吃苦」？
人氣文章
10分鐘食得！微辣惹味「香荽素肉魯菇菌麻婆豆腐」，送飯超開胃！
人氣文章
最新疫情｜增672宗感染個案！再多11宗疑染BA.2.12.1個案，逾半源頭不明！中環酒吧「Shuffle」多3人染疫 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2022 19:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章財經熱話10/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
人氣文章財經熱話10/06/2022
【港股去向】李偉傑料三大因素影響港股走勢　科技股仍可吼！
人氣文章財經熱話10/06/2022
歐央行預告下月僅溫和加息　匯控渣打續受壓　低吸此其時?
人氣文章FOCUS10/06/2022
【FOCUS】低通脹閒視全球　需求弱仍費思量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金