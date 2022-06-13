【陶觀天下】通脹又創高峰 政策同趨激進

美國5 月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁增 8.6%，創 1981 年以來高點，排除糧食和能源成本的5月核心 CPI 年增率也高達 6%，兩者均高於市場預期。CPI數據表明，美國通脹非但沒有放緩，甚至可以說還未見頂，美聯儲會否被迫鎖定更激進的貨幣政策？根據歐洲央行公布的最新政策決議，歐洲央行計劃7月加息25個基點，明確釋放2011年來首次加息的訊號，並暗示9月可能更大幅加息，被視為追趕其他主要央行行動步伐的鷹派轉向。歐央行會否徹底轉鷹？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。



由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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