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【虛幣世界】美CPI數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌

13/06/2022

　　美國CPI最新數據為8.6%，較預期8.2%高，消息引發美股急挫，而加密貨幣亦跟隨回吐，其中比特幣失守27000美元關口，其恐懼與貪婪指數回到「極度恐懼」區域，以太幣亦回落至1400美元水平，其他山寨幣亦跟隨下挫。


　　Fairlead Strategies執行合夥人凱蒂斯托克頓表示，對於比特幣而言，現在重新測試 27200美元左右的長期支撐位的風險似乎有所增加，並指出中期和長期動能指標指向更多下行空間。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報26375.54元(美元．下同)，跌0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1400.48元，跌2.39%；艾達幣報0.4761元，跌2.92%；瑞波幣報0.3415元，跌0.53%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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