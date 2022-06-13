  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍

13/06/2022

　　恒生指數半日收報21193，跌612點或2.81%，主板成交933.32億元。恒生中國企業指數報7392，跌216點或2.85%。恒生科技指數報4649，跌176點或3.66%。

　　
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報378.2元，跌18.2元或4.59%，成交50.57億元;阿里巴巴-SW收報106.1元，跌6.7元或5.94%，成交46.81億元;美團收報192.7元，跌8.5元或4.22%，成交40.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


　　

(新東方在綫官網截圖)

 

今日為早前恒指季檢後4隻新藍籌納入恒指首日，惟大市回吐下，4股未能解除染藍魔咒，半日東方海外(00316)跌逾3%，中升(00881)跌逾2%，中國宏橋(01378)跌近6%，中芯(00981)支持較強無升跌。


黃偉康：美國通脹強勁有利取消關稅


　　美國通脹未如預期般見頂，5月CPI按年升8.6%再創逾40年新高，上周五道指急挫880點。儘管中概股獲外資押注中國經濟改善而跑贏大市，但恒指早前逼近百天平均線後見阻力，今早借勢回調低開643點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股近期走勢轉強更跑贏美股，短期有調亦合理。他認為，美國4月及5月的通脹壓力大應早為市場知曉，現時反應不應過於意外，港股今日回吐亦算是以此為藉口。


　　黃偉康維持看好港股走勢，指6月下旬有望反覆造好。他提到，美國通脹維持強勁將加大美國取消部分中國進口關稅壓力，7月限期臨近之際，預期6月底中美於關稅問題上有望「傾掂數」，屆時將有利大市再度挑戰百天線。

翻兜教育股惟不宜高追  網龍更值博

　　教育股近日鹹魚返生獲熱炒，因新東方(09901)創辦人俞敏洪積極轉型，大搞直播帶貨及網購求生，由早前直播推售農產品的「東方甄選」，進一步擴展至主營教育產品的「新東方直播間」，「東方甄選」每日GMV近半年以來已達百萬人幣，主營直播的新東方在線(01797)谷底反彈連升第六日，股價爆升超過200%；其餘一同轉型教育股亦見資金追捧。黃偉康指，教育股積極轉型網購確有助分散原本業務的風險，但他仍不敢過分看好教育股，而且新東方在線等抽升後水位偏高，現時追入已遲。


　　黃偉康亦提到，網龍(00777)亦有教育概念，近期教育行業鬆綁下，網龍有相同概念同時又非教育機構故風險較細，PE低而且去年業績有增長，建議現價買入，上望20元水平。(hc)

 

 

新東方在綫股價一度漲逾一倍至最12.5元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

103.800

異動股

01797

新東方在綫

8.720

異動股

03690

美團－Ｗ

188.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.800
  • 01797 新東方在綫
  • 8.720
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 02333 長城汽車
  • 15.800
股份推介
  • 02380 中國電力
  • 4.090
  • 目標︰$4.40
  • 03669 永達汽車
  • 8.110
  • 目標︰$9.80
  • 01929 周大福
  • 13.420
  • 目標︰$15.40
  • 06860 指尖悅動
  • 0.220
  • 目標︰$0.35
  • 02347 友和集團
  • 2.010
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.800
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 308.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 00941 中國移動
  • 49.450
報章貼士
  • 00777 網龍
  • 17.240
  • 目標︰$19.50
  • 02269 藥明生物
  • 65.000
  • 目標︰$82.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2022 15:55  【紓困措施】王學玲：合資格市民最早於8月7日起領取消費券

13/06/2022 15:35  【紓困措施】政府8月起分階段發放第二期消費券，新增2間營辦商

13/06/2022 16:00  【外圍經濟】土耳其央行提高里拉借貸準備金1倍，圖穩定幣值

13/06/2022 13:15  《異動股》恒指午後跌逾700點，內房股弱，碧桂園跌逾9%

13/06/2022 10:50  《本港樓市》今期居屋攪珠結果出爐，推售7新屋苑涉8926伙

13/06/2022 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒２億人幣，買美團沽中芯

13/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】麥格里唱淡舜宇，目標價削至８６﹒６元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【紓困措施】8月起分階段發放第二期消費券　意圖永久離港不可領
人氣文章

新聞>專訪

《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》北京疫情添陰霾A場跌　人幣五連貶　百三億外資急撤
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

疫苗通行證｜今日起涵蓋專科門診等醫療處所！睇醫生覆診要打齊3針？邊啲地方不受限？可用核酸檢測代替？一文睇清安排適用名單
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

有早知，無乞兒？
人氣文章

足球俱樂部．主教練

新球季曼聯有希望，不敢抱期望
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時裝品牌聯名氾濫成災！將兩個品牌Logo圖案重新包裝披在身上，有甚麼意義？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

Platinum Jubilee Show Stealer！4歲路易王子可愛扭計坐唔定，網民反應兩極！媽媽凱特臨危不亂，她怎樣管教王室孩子？
人氣文章

Fashion

換季喇！不如「換」衫？利園周末衣櫥交換派對開動！賦予舊衣物二次生命，環保兼趁持續時裝熱潮
健康好人生 Health Channel
人氣文章
出入冷氣、時冷時熱最易感冒！甚麼是熱感冒？中醫教分風熱、風寒感冒！兩款焗茶針對性即時紓緩
人氣文章
最新疫情｜增737宗感染個案！何文田中九龍幹線地盤錄3個案！麗豪航天城酒店多2名清潔工確診！「RACKS CITY」及「FLM」酒吧增10宗 6
人氣文章
「莊園親手栽種的不止黑松露，還有他濃濃的愛……」英女王與菲臘親王逾70年的滿分愛情 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2022 18:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【紓困措施】8月起分階段發放第二期消費券　意圖永久離港不可領
人氣文章專訪13/06/2022
《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）
人氣文章中國故事13/06/2022
《神州經脈》北京疫情添陰霾A場跌　人幣五連貶　百三億外資急撤
人氣文章財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高　潛在升幅還有40%？
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金