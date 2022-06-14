【虛幣世界】有報道指加息75點子，加密貨幣持續遭拋售

有報道指聯儲局本周議息後或會宣布加息0.75厘，引發股市拋售加劇，加密貨幣同樣未能止血，比特幣跌至23000美元水平，以太幣亦跌至1200美元位置，市場恐慌情緒加劇，分析指這輪熊市可能要到六月尾才有轉機，而本周議息將成為跌勢何時喘定的指標。



另外，有消息指大型加密貨幣貸方Celsius停止了提款，該公司最近在4月份聲稱持有至少15萬粒比特幣，按當前價格計算價值約35億美元；而幣安亦短暫停了比特幣提款。外匯經紀商Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，人們對加密貨幣的看法很糟糕， 比特幣如果價格走勢跌破20000美元，往後的情況可能更加惡劣。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報26375.54元(美元．下同)，跌0.75%(24小時比較．下同)；以太幣現報1400.48元，跌2.39%；艾達幣報0.4761元，跌2.92%；瑞波幣報0.3415元，跌0.53%。



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