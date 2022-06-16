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聯儲局重手加息地產股受壓　銀行股逆市造好

16/06/2022

　　美國通脹水平升至40年來高位，聯儲局下重手，今日(16日)凌晨宣布加息0.75厘，較市場預期加息半厘為多。而加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，本港銀行股今日大多逆市造好，惟隨著美國加快加息步伐，樓市恐受累加息周期下供樓負擔加重，買樓意欲降，雖然本港銀行暫未跟隨美國加息，但地產股普遍受壓，其中恒地(00012)及新世界(00017)都跌逾2%。

 

(恒地網頁截圖)

 

儲局下月或再加息0.5或0.75厘　英倫銀行今晚議息

 

　　聯儲局加息0.75厘，為1994年以來最大加息幅度，基準利率上調至1.5至1.75厘，預計年底達到3.4厘。聯儲局主席鮑威爾指，7月會視乎通脹情況或再加息0.5或0.75厘，但強調加息75個基點不會成為常態。下次議息將於7月26至27日舉行，利率期貨工具顯示，市場預料聯儲局下月加息0.75厘的機會率約八成半。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　英倫銀行亦將於本港時間今晚7時公布議息結果，在當地通脹升至40年高位的背景下，市場預期會連續第五度加息0.25厘，將基準利率由1厘加至1.25厘，甚至不排除一口氣加息半厘。不過，摩通預期英倫銀行仍會維持0.25厘加幅，因央行仍憂慮衰退與通脹風險，故會小心翼翼。

 

陳茂波：本港利率非亦步亦趨　惟比上次加息周期或較快

 

　　財政司司長陳茂波表示，隨著疫情緩和，市場氣氛已見改善，而利率只是影響樓市其中一項因素，亦要視乎供求、經濟環境及就業等。而銀行有針對樓宇按揭進行壓力測試，目前新造樓按一般為物業價值的56%，料即使美國加息3厘，供樓人士仍能承受。本港的利率對於加息周期並非亦步亦趨，特別是香港市場資金充裕，銀行體系結餘高達3000多億元，相信香港加息幅度及密度不及美國，但比起上次加息周期可能會較快，置業人士需留意利率風險，但毋須過度憂慮。

 

　　另金管局總裁余偉文提醒市民借貸置業時，要小心管理相關的利率風險，儘管加息環境對供款人的壓力上升，但銀行對供款人會作壓力測試等舉措。

 

美聯：封頂機制下供樓壓力不會大增　花旗：加息降投資意欲樓價或跌一成


　　美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，今次美國加息0.75厘，相信本港最優惠利率未會即時跟加，但拆息實際上已有上調趨勢，而下半年甚至有機會觸及2.5厘的封頂水平。即使香港銀行同業拆息(HIBOR)未來有機會進一步攀升，但現時大部分業主採用的H按供款，一般有封頂機制，相信未會令供樓人士供樓壓力大增。而息口走勢只是影響樓市的其中一項因素，目前業主持貨力強，相信未有大幅減價沽樓的壓力。此外，隨著疫情緩和，配合新一輪消費券推出，料有助提振本港經濟，加上多個新盤部署登場，樓市氣氛將進一步向好，再配合「波叔Plan」放寬按保及新鐵路效應之下，對下半年樓市前景感樂觀。

 

　　花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏則認為，加息對房地產投資意欲大大降低，增加置業者壓力，預料今年本港樓價會下跌8%至10%，而美國加息對本港樓市影響或需6至9個月才能消化。中原集團主席施永青早前亦指，美國加息一定是利淡因素，因為會增加供樓負擔，而銀行提升存款利率，亦部分抵銷租務的吸引力。

 

畢馬威中國：通脹及利率上行預期下　香港銀行收入今年或呈升勢

　　畢馬威中國近日發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於今年呈現升勢。不過，受信貸風險及其他不確定因素影響，銀行將偏向審慎。

 

　　畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，美國聯儲局或在今年多次上調息率，香港銀行收入因此有望提升，不過經濟活動放緩或為整個行業帶來陰霾，而貸款增長亦可能受企業投資信心所影響。他預計零售消費受惠社交距離措施放寬及消費券計劃所帶動，在第五波疫情完結後快速反彈，不過香港及內地企業的借貸和投資信心仍存在不確定性，或會影響今年的貸款增長。

 

林家亨：美國即使衰退亦非常溫和　匯控第三季或重上58元

 

　　若美國出現經濟衰退相信不利銀行業。國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目則指，美國很容易出現技術性衰退，連續兩個季度負增長已算正式衰退，但料衰退質量不是太大，不能與80年代連續幾年高通脹相比，當時聯邦基金利率加至16厘半，7月就算升至兩厘幾，對美國經濟也只有遏抑而非打擊，即使出現衰退亦非常溫和。

 

　　林家亨又指，本地銀行股會受惠加息，料到第三季香港必須跟隨加息，否則會令港匯持續走弱，不過料每次只會加0.25厘，對經濟不會有太大打擊，而加息後銀行息差擴闊，利息收入會增加，匯控(00005)及中銀香港(02388)會最受惠，現時買入匯控值博率高得多，在第三季重上58元不出奇，中銀香港現價30元亦可分段吸納。

 

　　匯控今日最多曾升1.9%至50.85元，惟收市跌0.2%收報49.8元，渣打(02888)則升0.79%報57.3元，中銀香港升0.5%報30.15元，恒生升0.29%報138元。至於地產股，恒地跌2.73%報28.55元，長實(01113)跌1.62%報51.7元，新地(00016)跌1.2%報90.8元，新世界跌2.26%報28.1元，信置(00083)無升跌報11.12元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 


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